Pop It: Brincar ao rebenta a bolha é uma tendência

Na turma de Madalena Jorge, 9 anos, a moda fora de aulas não envolve tablets nem telemóveis. Manuseia-se facilmente, é barata (a partir de €3,5, nos bazares chineses) e faz estalidos. Chama-se Pop It, descrito como jogo sensorial, termo pomposo para rebentar bolhas de silicone dispostas em várias formas, circulares, de unicórnio, dinossauro, robot, gelado, etc.



"Espalhou-se por causa do TikTok", conta a aluna. E tem ganho adeptos, sobretudo no verão: algumas mães revelam num grupo do Facebook que o brinquedo acaba de chegar lá a casa; outras falam dos benefícios anti-stress.



Se é certo que o TikTok dita tendências entre os miúdos, como esta, as irmãs de Madalena, gémeas de 6 anos (Matilde e Mariana) atestam que o Pop It não se trata de um fenómeno assim tão passageiro. Mariana diz que se sente mais calma; até largou o urso de peluche Bobby. Matilde assegura que é divertido.