Dois em cada 10 portugueses não vão sair de casa durante as férias

Dois em cada 10 portugueses não vai de férias este ano e outros 20% está ainda indeciso. De acordo com um inquérito da Deco Proteste, a organização de defesa do consumidor, a maioria dos portugueses pretende passar férias em Portugal: o litoral do país reúne a preferência de quase 40% dos portugueses que pretendem fazer férias em solo nacional.