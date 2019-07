Mas há uma piada desses créditos finais à qual a Pixar já não acha piada. No segundo episódio do filme da saga de Woody e os outros brinquedos de Andy, no final do filme, o mineiro Stinky Pete recebia, dentro da sua caixa, duas bonecas Barbie. O boneco barrigudo e de barba branca parece tentar seduzir as duas bonecas, fazendo-lhes festas nas mãos e a sugerir que é capa de conseguir-lhes um papel no próximo filme.A cena parece fazer referência à prática de superiores hierárquicos utilizarem a sua posição no mundo do entretenimento para pedirem atos sexuais de subordinados, em troca de oportunidades de carreira. Estes atos foram amplamente denunciados depois do movimento #MeToo que foi responsável pela queda de Harvey Weinstein, um dos maiores produtores de Hollywood, bem como vários atores, incluindo Kevin Spacey (Beleza Americana ou House of Cards). Dezenas de mulheres denunciaram centenas de situações em que foram alvos de condutas inapropriadas por parte de superiores hierárquicos.A decisão da Pixar em apagar esta cena foi denunciada em fóruns online e afeta tanto a versão em DVD como nas versões em download.O diretor de animação da Pixar Animation Studios e da Walt Disney Company John Lasseter saiu da empresa no final de 2017 depois de ser acusado de "comportamentos impróprios para com alguns colegas". Nunca foi revelado que "comportamentos impróprios" seriam.Quando saiu da Pixar, nos finais de 2017, Lasseter, que realizou o Toy Story 2, escreveu numa nota: "Gostaria de pedir desculpa a qualquer pessoa que alguma vez tenha sido alvo de um abraço indesejado ou qualquer outro gesto que achem que tenha passado a linha de alguma forma ou feitio. Não interessa o quão benigna era a minha intenção, toda a gente tem o direito de definir as suas próprias fronteiras e vê-las respeitadas".No final de junho saiu o quarto filme da saga Toy Story.