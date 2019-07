A bebé Matilde já saiu dos cuidados intensivos no Hospital de Santa Maria e passou "bem a noite", contaram os pais num post no Facebook. "Queria vos dizer que já sai dos cuidados intensivos e que passei bem a noite. A mamã hoje deu-me banhinho e portei me lindamente, não fiquei aflita sem o suporte respiratório", lê-se na publicação.









"Temos sido e contuaremos a ser totalmente transparentes com vocês todos. Reforçamos que todo o dinheiro doado e que não for utilizado para o tratamento da Matilde, será doado às famílias com outras 'Matildes'. Agradecemos mais uma vez e continuaremos a agradecer vezes sem conta o vosso carinho e bondade. O nosso país é demasiado pequeno para o tamanho dos nossos corações. Orgulho em ser portuguesa, mas mais que isso um enorme orgulho no povo português", termina o post. Esta terça-feira, fonte do Ministério da Saúde garantiu à SÁBADO que o caso de Matilde está a ser acompanhado pelo Governo, e que para aplicar o fármaco deve ser feito um pedido pelo médico. Já fonte da farmacêutica Novartis indica que a AveXis se encontra em contacto direto com a família de Matilde. Primeiro, o médico tem que aprovar que Matilde seja tratada e pedir uma autorização especial. Depois de o hospital aprovar é que o Infarmed e o laboratório são envolvidos. Joaquim Brites, presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN), frisou à SÁBADO que é preciso serenidade. "[Terem sido alcançados os] Dois milhões não significa que se vá comprar o tratamento amanhã, têm que ser ultrapassados os trâmites. Os processos estão todos a decorrer", afirmou o responsável.

"Estou a recuperar bem", acrescentam. Porém, os pais ainda não foram informados acerca do tratamento que pode ser feito à bebé, para quem foram angariados dois milhões de euros. O dinheiro cobre o custo do medicamento Zolgensma, que ainda não foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento. Esta manhã, fonte da Infarmed indicou à SÁBADO que ainda não foi feito o pedido, pela equipa clínica, de uma Temos estado a acompanhar as notícias, mas ainda ninguém falou connosco não sabemos de nada...", adiantam os pais.