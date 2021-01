Durante quase uma década foi usada como um bloco de montar cavalos, agora estava no jardim de num bangalow em Inglaterra, mas esta laje de mármore é na verdade uma pedra romana, datada do século II. Como foi parar a Inglaterra é o mais recente mistério.A laje tem uma inscrição grega que pode dar ajuda para descobrir a sua origem, mas as suas viagens recentes confundiram os especialistas.A pedra foi encontrada há 20 anos pela proprietária de uma casa em Whiteparish, uma vila no sul da Inglaterra, que a encontrou no jardim. Acabou por usá-la como um bloco de montar no seu estábulo por quase 10 anos antes de finalmente notar uma coroa de louros esculpida na sua superfície, refere um em comunicado a casa de leilões Woolley and Wallis , que está a vender a pedra.Will Hobbs, um especialista em antiguidades na Woolley e Wallis, explica que os artefactos como esta pedra costumavam chegar a Inglaterra nos séculos XVIII e XIX, quando os aristocratas faziam excursões pela Europa para aprender sobre arte e cultura clássicas. "Presumimos que foi assim que entrou no Reino Unido, mas o que é um completo mistério é como acabou num jardim doméstico, e é aí que gostaríamos que as pessoas nos ajudassem", refere a leiloeira.Depois de perceber que a pedra tinha uma inscrição, o dono mais recente da casa levou-a um arqueólogo, que a datou do século II com origens prováveis na Grécia ou na Anatólia. A inscrição diz: "O povo (e) os Jovens (honram) Demetrios (filho) de Metrodoros (o filho) de Leukios."A placa deve ser vendida em fevereiro, com um valor de pré-venda estimado de até 15.000 libras (16.637 euros).