Hollywood Icons: A Fábrica de Estrelas – Fotografias da Fundação John Kobal, uma exposição inédita em Portugal, curada por Simon Crocker e Robert Dance, que dá conta da importância da fotografia na era de ouro de Hollywood, estará entre 6 de março e 7 de junho de 2020 no Centro Português de Fotografia (CPF), no Porto.





Ao todo, a mostra reúne 161 retratos intemporais de grandes estrelas de cinema, pertencentes à Fundação John Kobal e registados por alguns dos mestres da era clássica de Hollywood: os fotógrafos de estúdio, pouco aclamados e que trabalhavam discretamente nos bastidores, mas cujas fotografias foram fundamentais para a afirmação de atrizes e atores e para a promoção dos filmes e do estilo hollywoodesco em todo o mundo.Apresentando as principais estrelas de cada período, dos anos 1920 aos 1960, começando pelas lendas do cinema mudo, Charlie Chaplin e Mary Pickford, continuando com magníficos atores dos primórdios do sonoro, como Marlene Dietrich, Joan Crawford, Clark Gable e Cary Grant, e terminando com os gigantes do pós-guerra como Marlon Brando, Paul Newman, Marilyn Monroe, Sophia Loren e Marcello Mastroianni, Hollywood Icons: A Fábrica de Estrelas dá a conhecer o trabalho de mais de 50 fotógrafos, entre os quais Clarence Sinclair Bull, Eugene Robert Richee, Robert Coburn, William Walling Jr, John Engstead, Elmer Fryer, Laszlo Willinger, A.L. "Whitey" Schafer, Ted Allan ou ainda Ruth Harriet Louise, a primeira mulher à frente do departamento de fotografia de um estúdio, e inclui também uma sala ao estilo "linha de montagem de entretenimento" que evoca a época.A exposição revela ainda quem foi John Kobal (1940-1991), escritor e um dos mais respeitados historiadores de cinema de sempre, cuja fundação tem salvaguardado a sua impressionante coleção de fotografias, imagens de filmes e outras recordações dos tempos do star-system.

Parte da receita desta exposição, patente até 7 de junho, todos os dias, das 10h às 19h, no Centro Português de Fotografia, na Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, com bilhetes a €6 (ou €5 para estudantes e séniores), reverte para a Casa do Artista.