Alfredo Cunha recebeu um convite da cidade Amadora, onde morou durante a década de 70, para ir fotografar de novo a cidade, como forma de assinalar o 40º aniversário da Amadora como cidade. O fotógrafo aproveitou a situação e decidiu celebrar o 50º aniversário desde o início da sua carreira como fotojornalista.



Deste convite nasceu a ideia de fazer um livro. Cunha ia pôr lado a lado as fotografias que captou durante a década de 70 e as que andou a tirar em 2019 e 2020 da cidade, antes da pandemia de covid-19. Mas em março tudo mudou. A cidade da Amadora (como o resto do país) viu-se a braços com uma emergência de saúde pública e o "bicho" do fotojornalismo regressou para fazer uma reportagem onde mostrasse como a Amadora, o país e até o mundo mudaram em poucas semanas.



O livro A Cidade Que Não Existia, editado pela Tinta da China, conta com uma apresentação cuidada e um alinhamento decidido por aquele que é um dos fotógrafos mais importantes das últimas décadas, em Portugal. E o homem que fotografou o capitão Salgueiro Maia no Largo do Carmo a 25 de Abril de 1974 não tem dúvidas que este será um período da nossa história coletiva que vai deixar marca. E ele fotografou-o.





Capa do livro A Cidade Que Não Existia Foto: Tinta da China





O livro divide-se em três partes. A primeira é a Amadora da década de 70, a segunda a Amadora em 2020 e a terceira a Amadora de 2020 com a pandemia de covid-19. Na primeira vemos a Amadora num clima de pobreza, na segunda encontramos uma certa alegria e na terceira um clima de incerteza.

Exatamente. Há ali um fechar de ciclo. Entre 1970 e 2020 são 50 anos. E há uma coisa que é: naquela altura em que comecei ainda não era jornalista e agora já não sou jornalista.

Mas o que lhe queria perguntar era: é mais fácil captar uma boa fotografia no meio da desgraça?

Infelizmente a desgraça e a anormalidade são mais fotogénicas.

Mas mesmo nesses momentos de desgraça e anormalidade, o Alfredo aprece procurar um lado solar quando fotografa crianças, que são um grosso do seu trabalho. As crianças que costuma fotografar têm um ar determinado. É a sua procura pela esperança?

É a minha procura e um reencontro comigo próprio. Como eu comecei a fotografar quando era miúdo, normalmente quem fotografava eram outros miúdos, os meus amigos. E isso ficou-me. Parece que toda a vida vivi uma espécie de contacto com toda a vida. A fotografia proporcionou-me esse contacto com a infância. Com a minha infância.



É quase a procura de um auto-retrato?

Não é a procura de um auto-retrato. É a procura de uma saída para aquelas situações mais complicadas. É a procura de uma saída.





Crianças frente a barraca fotografadas por Alfredo Cunha Foto: Alfredo Cunha

E consegue encontrar essa saída de vez em quando ou é uma busca constante?

Sim, normalmente encontro porque nada é estático, tudo evolui. Seja para pior ou para pior, tudo evolui. Há sempre uma evolução, positiva ou negativa, mas nós temos sempre uma evolução. Eu procuro, por um lado, fotografando situações negativas, procuro saídas positivas. Mesmo no covid; a forma como acaba o livro; é uma sensação... Quer dizer, há qualquer coisa ainda de abstrato que não se sabe ainda bem o que é. É uma situação muito difusa, mas há uma busca pela solução e vai haver uma solução. Seja ela boa ou má, a solução vai aparecer. A vida não bloqueia, a história não pára.

Referiu que há sempre uma evolução. Acredito que olhe para as suas fotografias e veja uma evolução quando põe numa página uma fotografia de '72 e ao lado uma de 2020. O que é que o Alfredo Cunha de 2020 aconselharia ao fotógrafo da década de 70?

A minha vida é por camadas, como na fotografia. As chamadas "camadas". E esses três tempos que estão neste livro são três camadas, os anos 70 é uma forma de vida, o 2020 é outra forma de vida e o covid é outra. Eu não procuro aconselhar nada porque acho que são tempos estanques, que têm uma vivência própria e sempre me deixei conduzir um bocado pela vida, a vida normalmente leva-me para onde eu estou. Onde eu estou fui trazido para cá pela vida. Por conseguinte não tenho nada senão... A única coisa que eu tenho é olhar para trás para aquelas fotografias e com estas novas tentar fechar o ciclo. Digamos, é um ciclo que se fecha.

Foi esse encerramento de ciclo que o levou de volta à Amadora passados os 50 anos.

Sim, foi. Eu gosto sempre de regressar aos sítios. Há pessoas que dizem que não se deve regressar aos sítios onde fomos felizes. Eu gosto de regressar aos sítios onde fui feliz. E normalmente não me dou mal com isso. E resolvo bem as questões que ficaram por resolver. Às vezes há nostalgias que a gente tem e não sabe de quê, mas que afinal depois vê-se que não era nada, que eram apenas nostalgias e que ficam no tempo. No meu caso eu tenho as imagens que me permitem ver com mais nitidez o tempo. A nossa vida vai-se esfumando na nossa memória. No meu caso não. As minhas diversas vidas estão presentes nas fotografias. Digamos que a máquina fotográfica é uma máquina do tempo.

Diverte-se a rever as suas fotografias antigas?

Divirto-me! Divirto-me imenso. Acho fantástico. E usar as novas técnicas para produzir fotograficamente as fotografias antigas, ou seja, procuro também fazer isso com a técnica, fazer uma ligação técnica entre o digital e o analógico, ou seja, melhorar o analógico através do digital e isso é muito engraçado.

Muitos artistas procuram, quando jovens, escrever ou fotografar como se tivessem vivido muito e tivessem acumulado muita sabedoria. E mais tarde procuram uma jovialidade. Aconteceu-lhe isso?

Não. Não, não. Eu sempre tive noção do meu tempo. Eu tenho é outra sensação. Isso não me acontece, a sensação que me acontece nos vários tempos é que estou sempre a fazer as mesmas fotografais e os mesmos livros. E essa sensação eu tenho. É como se a gente estivesse a fazer o mesmo livro. Sempre encarei a minha vida como reinícios. Todos os meus ciclos foram seguidos de reinicios, mesmo esta atividade intensa editorial atualmente é um reinicio. É uma continuação do jornalismo que eu já não faço, mas é um reinicio. O trabalho que está aí do covid é um trabalho de jornalismo, não é?





Peixeira fotografada por Alfredo Cunha Foto: Alfredo Cunha

Gosta de fazer a ligação entre o analógico e o digital. Editar o livro é o passo intermédio?

O livro é o meio de transporte que faz a ligação entre os dois mundos. Eles vão ficar naquele livro. Aquele livro vai ser a ligação daqueles dois ciclos. Fazermos conviver fotografias com o espaço de 50 anos no mesmo livro e dar-lhes coerência é que é o grande desafio.

Nota-se, quando se folheia o livro, que o Alfredo coloca lado a lado fotografias semelhantes na sua essência. O espaço público em 75 estava cheio de mensagens e cartazes políticos. O espaço público de 2020 conta mais com grafitis, publicidade, arte nas fachadas do prédio. Que outras mudanças o fascinam na Amadora?

As mudanças não são assim tantas porque a Amadora há 50 anos já era também um melting pot [pote de mistura], uma mistura de várias raças, só que agora potenciou, potenciou. Eu acho que de certa forma nós podemos ver ali evolução do nosso país. O Luís Pedro [Nunes) no texto que escreve diz isso. Que aquilo é um retrato da Amadora, mas é também um bocado o retrato de um país. Eu digo mais do sul, porque o norte não é bem assim, mas também é assim, apesar de tudo. Essa linguagem gráfica que há, a sinalética, nalguns casos do livro, as fotografias são exatamente no mesmo sítio. Não em todos, nalguns há situações parecidas, noutros há o sítio exato. Como é o caso do incêndio na serra da Mira e depois aparecem as casas que foram feitas na serra da Mira.

Há aqui uma fotografia em que se vê um aglomerado de pessoas na meia idade e que na página ao lado se vê um mesmo aglomerado, mas com pessoas mais envelhecidas. Isto é um espelho do envelhecimento da Amadora?

Exatamente. Da Amadora e do país.

Vê a mesma resolução nas expressões destas pessoas?

Não, não. São coisas diferentes, tempos diferentes e estadias diferentes da vida.

As crianças do primeiro tempo do livro mostram as crianças na rua...

...as crianças vivam na rua.





Crianças na Rua fotografadas por Alfredo Cunha Foto: Alfredo Cunha

...e as novas são na escola. O que sente ao ver as crianças na escola em vez de estarem a trabalhar?

Eu isso acho que é uma das evoluções positivas, não é? Essas crianças hoje não passam fome, pelo menos da forma como passavam nos anos 70, e são apoiadas e têm outros problemas agora que não tinham na altura. Na altura os problemas eram ligados À sobrevivência básica. Eu por exemplo há coisas aí extraordinárias. Há ái dois planos que vê-se os miúdos à porta de uma barraca. Três miúdos: uma menina que está a lavar num tanque e estão dois miúdos. E a segui estão uns miúdos em frente a uns grafitis. Isso é exatamente no mesmo sítio. É na zona da escola secundária da Amadora. E no sítio onde antes havia barracas hoje existem grafitis e uma escola secundária com outras vivêncais. E apesar de tudo, houve uma evolução positiva muito grande. É outra estética. A estética é outra. uma estética mais global, digamos assim.

Interessa-lhe essa estética mais global da cidade?

Interessa muito. Isso é o que me interessa mais, até.

Porque o que parece caracterizar mais as novas fotografias é a relação entre as pessoas diferentes porque notamos que as pessoas são muito mais diferentes do que há 50 anos.

As etnias, sim. Vê-se também nas fotografias do covid que há diversas etnias.

E não havia antigamente tantas pessoas negras e de outras etnias na Amadora?

Não havia tantos. Indianos praticamente não havia. Havia muitos africanos das ex-colónias. Os indianos haveria alguns, mas era residual.

Há umas fotografias do cemitério no covid. Era inevitável fotografar a morte?

Era inevitável porque vivemos uma situação de quase morte. De quase nalguns casos. Noutros é mesmo. Quando eu digo "quase" falo de um modo geral.

Mas a última fotografia mostra esperança. É a nota final do livro.

É. Mas não é só uma fotografia de esperança. É uma fotografia de luta também. De luta pela sobrevivência e pela esperança, claro.





Enfermeira fotografada por Alfredo Cunha Foto: Alfredo Cunha

Há fotografias do Alfredo que fazem parte do imaginário coletivo português. E algumas das fotografias da covid podem passar a fazer parte desse imaginário. Gosta que seja esse o seu legado, o de ter retratado Portugal?

Isso é uma das coisas... O que me move mesmo é viver e fotografar o meu tempo. É aquilo que eu quero deixar. A minha pegada é isso. Viver o meu tempo e fotografar o meu tempo. E a questão das fotografias icónicas é... Eu gosto muito de ícones, de símbolos e simbolismo. Acho que todas as épocas são caracterizadas por símbolos e na minha fotografia uma constante é a busca pelos símbolos.

E o símbolo de Portugal neste ano são os enfermeiros e médicos?

Não. Acho que o símbolo que vai ficar deste nosso tempo são as máscaras. Todo o tipo de máscaras. As máscaras é o que une as pessoas neste momento. São as máscaras.

E a máscara é um símbolo positivo

Não. Não. Porque a máscara tem um lado positivo que é o facto nos proteger, mas também tem um lado negativo que nos torna desconhecidos. Torna-nos desconhecidos uns dos outros.

Mas a máscara permite também olhar para algo em que notamos pouco normalmente que são os olhos.

Exatamente. As pessoas não olhavam nos olhos. É outra das vantagens das máscaras também.

O texto inicial da autarca da Amadora fala sobre a cidade que não exisita.

Esta cidade que existe agora... eu procurei... Aquele grupo de ballet da Amadora simboliza a Amadora que não exisitia. Eu vou fazer um trabalho sobre eles. Eu fiz uma série de fotos deles. No livro eles estão presentes em três momentos. Na contracapa, na abertura do Luís Pedro Nunes e têm duas páginas lá dentro.

Mas para mim foi uma surpresa porque eu colaboro com muitas autarquias e elas pedem-me outro tipo de coisas e eu não tenho a liberdade total que tive aí. Já me encomendaram muitos trabalhos e abordaram o que necessitam. Mas no caso da Amadora não. Só me foi pedido: "Epá, nós gostávamos que você fizesse um livro sobre a Amadora. Porque viveu cá e achamos que fotografou muito bem a Amadora".

Esse reconhecimento deixa-o feliz?

Isso deixa-me muito feliz. E tenho de agradecer à presidente da Câmara e ao diretor de Cultura, Luís Vargas. Que são as pessoas que me fazem o convite dessa maneira. Uma vez a Câmara de Matosinhos pediu-me um livro sobre a modernidade do Porto de Leixões. Okay. Eu fui lá e fotografei o aspeto da modernidade do Porto de Leixões. Mas aqui não. Aqui não me falaram em passado nem presente, nem covid, nada. A única coisa que me dizem é que querem um livro meu sobre a Amadora para fechar as comemorações dos 40 anos da Amadora. E eu aproveito e comemoro os meus 50 anos como fotógrafo.

Esta é a Amadora que o Alfredo imaginou que poderia vir a ser, há 50 anos?

Sim, sim, sim. Sim. E é a Amadora que vai ficar. O covid vai passar a bem ou mal e vai passar. E não é a Amadora que eu acho que... Mas está lá a raíz para ser um sítio muito bom para se viver. Estão lá as raízes. Foram resolvidos ali alguns problemas que são problemas sociais e que não são problemas da Amadora, são problemas do país. São asa diferenças sociais, as desigualdades... As desigualdades nunca se irão resolver, mas vão melhorar um bocado. Vão melhorar forçosamente. E eu vi lá sítios onde eu gostaria de viver. Encontrei lá meia-dúzia de sítios onde gostaria de viver. Outros não. Mas isso também antigamente e vivi lá em sítios. Vivi num dos piores bairros da Amadora que era o da Falagueira.





Quorum Ballet fotografado por Alfredo Cunha Foto: Alfredo Cunha

Como é que está a sua antiga casa?

Vi. Continua a ser minha. E é uma casa... Eu vivi lá muitos anos, mais de dez anos e vivem lá irmãos meus, a minha mãe e o meu pai estão lá enterrados e tenho uma ligação muito profunda com a Amadora. Eu vivi a minha adolescência e a minha juventude na Amadora. Digamos que entre os 14 e os 30 anos vivi na Amadora.

Colocou alguns dos seus amigos no livro?

Estão lá alguns. Eu tinha inicialmente planeado fazer isso, mas depois resolvi não fazer porque ficava estranho porque depois ninguém sabia quem eram aquelas pessoas. E aconteceu-me uma coisa muito engraçada que foi pessoas que eu conheci lá e que depois reencontrei lá no mesmo sítio, mas que já não são as mesmas pessoas. São outras pessoas. Uma pessoa que tem 15 anos, 16, 17, não é a mesma pessoa que tem 60. Mesmo eu já não sou a mesma pessoa. Então decidi retirar. Mas há lá uma foto ou outra onde estão uns tipos meus conhecidos. Mas isso era inevitável para quem viveu lá tantos anos.





Mural de Zeca Afonso fotografado por Alfredo Cunha Foto: Alfredo Cunha