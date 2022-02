Um jovem Kubrick fotógrafo mostra como se abre caminho para imagem em movimento

'Through a Different Lens – Stanley Kubrick Photographs' dá a conhecer ao público português o corpo de trabalho pouco conhecido de um jovem fotógrafo à procura de entender o mundo através do olhar.

É um dos grandes nomes do cinema mundial, mas antes de criar uma importante obra cinematográfica, Stanley Kubrick construiu as suas bases no campo da cultura visual com uma câmara fotográfica ao pescoço. O seu caminho na fotografia começou cedo, quando recebeu aos 13 anos uma máquina oferecida pelo pai. O momento decisivo para abraçar a profissão em toda a sua dimensão ocorreu, contudo, aos 17 anos, quando a 13 de abril de 1945, fotografou um vendedor de jornais num quiosque rodeado por primeiras páginas que anunciavam a morte do então Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt.