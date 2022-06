Este é o ano dos casamentos

Celina e João estão ansiosos pelo 14 de agosto. Vão casar-se nesse dia, na Quinta dos Machados, na Malveira, perante 180 convidados. "Começámos a preparar tudo há mais de um ano. Até queríamos em maio, depois em julho, mas as quintas já estavam cheias e ficou para agosto." Este casal de fisioterapeutas, ela com 30 anos e ele com 32, emigrantes no Dubai, quer tanto celebrar em grande que vai ter não um, mas três dias de festa. É que depois de dois anos de pandemia, contam os wedding planners, os noivos estão mais exigentes e querem tanto festejar que nem se importam de mudar a data idealizada.