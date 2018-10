Quase 90 países candidataram filmes a uma nomeação à categoria da 91.ª edição dos Óscares. O filme que retrata episódios do livro de Fernão Mendes Pinto é o candidato de Portugal.

Quase 90 países candidataram filmes a uma nomeação à categoria de Melhor Filme Estrangeiro, da 91.ª edição dos Óscares, cujos nomeados são anunciados em Janeiro de 2019, anunciou esta segunda-feira a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.



"Oitenta e sete países submeteram filmes para a categoria de Melhor Filme Estrangeiro da 91.ª edição dos prémios da Academia. O Maláui e a Nigéria submeteram filmes pela primeira vez", lê-se num comunicado divulgado hoje pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.



A lista inclui, entre outros "Peregrinação", de João Botelho, "O grande circo místico", de Cacá Diegues, "Roma", de Alfonso Cuáron, "Manbiki Kazoku [Shoplifters]", de Kore-Eda, e "Rafiki", de Wanuri Kahiu.



"Peregrinação", de João Botelho, que transpõe para cinema episódios do livro "Peregrinação", de Fernão Mendes Pinto, é o candidato de Portugal.



Quando rodou o filme, no ano passado, João Botelho contou à agência Lusa que o filme "não é a 'Peregrinação' de Fernão Mendes Pinto", mas é uma parte, "como se fosse uma introdução à leitura" da obra.



O filme é protagonizado por Cláudio da Silva, à frente de um elenco que inclui ainda, entre outros, Catarina Wallenstein, Pedro Inês, Maya Booth, Cassiano Carneiro, Rui Morisson, Jani Zhao e Zia Soares.



Do filme faz também parte "Por este rio acima", do músico Fausto Bordalo Dias, interpretado por um coro masculino.



O Brasil candidatou "O grande circo místico", de Cacá Diegues, rodado em Portugal, com atores portugueses.



O filme, coproduzido com a portuguesa Fado Filmes, conta a história de cinco gerações de uma família ligada às artes circenses, de 1910 até hoje, e conta no elenco com atores como o francês Vincent Cassel, os brasileiros António Fagundes e Mariana Ximenes e os portugueses Albano Jerónimo e Nuno Lopes.



O candidato do México é "Roma", de Alfonso Cuáron, filme produzido pela Netflix, que venceu este ano o Leão de Ouro do Festival de Cinema de Veneza.



"Roma" é um filme autobiográfico do realizador mexicano, sobre a família e a adolescência



O filme permitiu que uma plataforma de 'streaming' fosse pela primeira vez distinguida num dos principais festivais internacionais de cinema.



O Japão candidatou "Manbiki Kazoku", de Kore-Eda, filme que venceu em maio a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes, e que conta a história de uma família que vive de roubos em lojas e acolhe uma menina vítima de abusos.



O candidato do Quénia é "Rafiki", da realizadora Wanuri Kahiu.



"Rafiki" conta uma história de amor entre duas mulheres e foi censurado no país de origem, onde a homossexualidade é ilegal. No entanto, uma decisão judicial revelada a 21 de setembro suspendeu a proibição por sete dias, o que permitiu que a obra fosse inscrita como candidata a uma nomeação para os Óscares.



Com a decisão judicial, "Rafiki" foi mostrado em alguns cinemas do país, entre os dias 23 e 29 de setembro, mas restringido apenas a adultos.



A 91.ª cerimónia de entrega dos Óscares está marcada para 24 de fevereiro de 2019. Os nomeados serão anunciados a 22 de janeiro.