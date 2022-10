Pela primeira vez há duas equipas portuguesas no European Rocket Challenge

Em Ponte de Sor, foguetes vão percorrer os céus entre os dias 11 a 18 de outubro, com um objetivo: chegar aos 3 ou 9 quilómetros de altitude. A terceira edição do European Rocketry Challenge (EuRoC), uma competição para alunos universitários europeus promovida pela Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space) com apoio da Agência Espacial Europeia (ESA), conta com duas equipas portuguesas pela primeira vez.