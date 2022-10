Inflação está a tirar o sono aos portugueses

A insegurança financeira e o endividamento estão a prejudicar o sono de um em cada três portugueses, revela um estudo realizado pela Emma - The Sleep Company. Num contexto de imprevisibilidade económica, com a inflação nos 9,3% à data do inquérito, no mês passado, mais de metade dos portugueses dizem estar mais ansiosos (54%) e cerca de quatro em cada dez inquiridos afirma mesmo sentir-se mais deprimido (39%) devido à atual conjuntura.