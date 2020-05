A engenheira geotécnica Ana Pires sonha com o dia em que um astronauta pisar o planeta Marte. E foi uma das cerca de 1,7 milhões de pessoas que assistiram online ao lançamento da nave espacial da SpaceX da base aérea de Cabo Canaveral, na Florida que acabou cancelada por ameaça de tempestade.

"Foi excitante ver o lançamento, depois de quase uma década sem lançamentos nos Estados Unidos", conta à SÁBADO cientista-convidada do Instituto Superior de Engenharia do Porto e investigadora no Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Desde 2011 que os astronautas da NASA partem para a Estação Espacial Internacional da base aérea da Roscosmos, a agência espacial russa.

Hoje, quando a nave espacial Dragon fizer nova tentativa, pelas 20h22, vai estar de olhos no ecrã do computador. "Isto pode significar uma nova era. Se correr bem, segue-se a ida à Lua e depois a Marte", diz entusiasmada.

Ana Pires não é uma espectadora qualquer. Já vestiu fatos espaciais e experimentou microgravidade a bordo de um avião a jacto Falcon 20. "Foi interessante ver os astronautas, vê-los a mexer com as luvas nos ecrãs tácteis, e comparar com os treinos que tinha feito. No curso também fizemos isso e simulámos o lançamento e recolha da sonda. Está muito perto da realidade", conta.

Em 2018 tornou-se na primeira mulher a concluir o curso de cientista-astronauta na Universidade Aeronáutica Embry Riddle, na Florida, EUA, onde estudou geociências, técnicas de deteção remota, fisiologia humana, os fatos espaciais e os sistemas de suporte de vida. Ali, através do projeto PoSSUM, fez simulações de voos suborbitais. "O objetivo é estudar as nuvens noctilucentes, as nuvens que brilham à noite", conta SÁBADO. E que são importantes para calcular a entrada e reentrada das naves espaciais, bem como para estudar as alterações climáticas.

Não satisfeita, em maio do ano passado fez um curso de geologia planetária e de atividades extraveiculares, em Flagstaff, no Arizona, nos EUA, onde fez trabalho de campo. Também estudou geologia planetária e lunar e realizou tarefas iguais às de uma missão verdadeira no deserto do Arizona. "É uma zona análoga ao ambiente lunar. Até subimos a crateras."

E em outubro fez a primeira campanha de microgravidade, tendo autorização para participar num voo de um Falcon 20. "Estávamos sete ou oito num avião a jacto que faz voos parabólicos [em que o avião sobe num ângulo de 45 graus para depois desligar o equipamento e cair em queda]. No topo da parábola sentimos uma gravidade muito perto do zero durante 15 a 20 segundos. Deu para divertirmo-nos e para fazer experiências de ciência."

Se o lançamento for bem-sucedido, a SpaceX, uma empresa privada do milionário Elon Musk, poderá aumentar as visitas à Estação Espacial Internacional. "O próximo passo é levar carga para Marte", garante a cientista-astronauta.

Este ano já estava inscrita em mais estudos relacionados com a exploração do espaço. "Acabaram por ser cursos online sobre sistemas de suporte de vida e a atmosfera." O seu objetivo é desenvolver tecnologia. "Trabalhar na indústria espacial não é só ir ao espaço. Há toda uma equipa de engenheiros aeronáuticos e investigadores a trabalhar na missão", salienta.

Nos cursos em que participou serviu também de sujeito de investigação ao usar novos fatos espaciais, desenvolvidos pela Final Frontier Design que colabora com a NASA, nas simulações e no voo de microgravidade e nas atividades extraveículo, como arranjar painéis, e que oferecem melhor mobilidade.

No espaço, o fato serve quase como uma nave espacial individual. "Vestir um fato espacial é uma sensação incrível, mas demora uma hora a coloca-lo. Está pressurizado e temos de estar concentrados para ir monitorizado os nossos sinais vitais", descreve. "Por exemplo, para compensar os ouvidos da pressão, há uma pinça perto que queixo que usarmos para pressionar o nariz e assim aliviar os ouvidos."

Também experimentou a força sentida pelos astronautas quando são lançados para o espaço, através de voos acrobáticos. "Sentimos as forças de aceleração G positivas. É muito cansativo, como se tivéssemos corrido uma maratona. No primeiro voo vomitei", conta

Uma hora depois, tentou de novo. "Há técnicas que podemos usar para evitar como ficarmos mais tensos, não relaxar os músculos. O segundo voo correu melhor."

Mas não fica por aqui. Este ano estava a planear frequentar o curso de operações avançadas com fato espacial, de saída e pós aterragem do Instituto Internacional de Ciências Astronáuticas, no Canadá. "Projetos adiados devido a pandemia. Talvez para o próximo ano."