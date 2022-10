Catarina, ativista com humor

Nem guerreira, nem coitadinha. Catarina Oliveira é a Espécie Rara Sobre Rodas que quer mudar mentalidades através do ativismo e do humor. Encontramo-la numa esplanada da Rua de Cedofeita, no Porto. “Eu não paro para ficar triste por estar numa cadeira de rodas. Tem a ver com a minha personalidade”, diz à SÁBADO. Catarina ficou conhecida no Instagram pela sua página Uma Espécie Rara Sobre Rodas. “Por cada vez que pensares que o meu maior desejo é voltar a andar, constrói uma rampa. Agradeço”, lê-se na descrição. É lá, para mais de 35 mil seguidores, que partilha situações do dia a dia relacionadas com a acessibilidade ou com a discriminação contra a pessoa com deficiência. Fá-lo com humor, porque acredita que assim consegue ser mais eficaz na sua mensagem.