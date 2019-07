A pintora Paula Rego foi hoje distinguida em Londres com a Medalha de Mérito Cultural pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, que admitiu que "faltava este reconhecimento" pelo Governo português.

"É um gesto simbólico, com tudo o que isso significa, mas faltava este reconhecimento com a Medalha de Mérito Cultural do Governo do seu país, do Governo de Portugal, e que era importante que fosse feito", disse, após uma visita ao estúdio da artista, na capital britânica.