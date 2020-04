Aos 98 anos, Christian Chenay viveu a gripe espanhola de 1918 e tratou pessoas com tifo durante a II Grande Guerra. Agora, trata doentes infetados com o novo coronavírus, e mantém as consultas com quem já trata há décadas.





Chenay faz as consultas à distância, seja pelo telefone ou pela internet. Todas as semanas, visita um lar para missionários. O que mudou foram as idas ao consultório em Chevilly-Larue, nos arredores de Paris. O médico deixou de ir depois de dois pacientes se tornarem agressivos, exigindo que ele lhes desse as máscaras cirúrgicas que tinha. Depois, Chenay colocou-se em isolamento durante duas semanas, por apresentar sintomas de Covid-19."Se tivesse mantido o meu consultório aberto, poderia ser um laboratório para o vírus, um ponto de infeção", explica à Reuters o médico. A única coisa que teve de fazer devido à idade foi andar de bengala; de resto, encontra-se de boa saúde.Antes de ser médico, Chenay foi soldador. Também foi radiologista antes de voltar a ser médico de família. O seu filho, que também se tornou médico, já se reformou. Ele não.Agora, lamenta que França não estivesse preparada para a pandemia de Covid-19, e não compreende como é que o país tem dificuldades a ajudar os doentes numa altura de paz. "Sentimo-nos sem poder. Não há tratamento, não temos forma de saber quem está doente e quem não está e não podemos isolar os pacientes", relata.O seu consultório com três médicos servia uma população de 19 mil pessoas. Este pode estar fechado, mas Chenay não deixa de ir ao lar. A primeira vez que visitou as instalações foi em 1951 e, sabendo que não existem casos de Covid-19 nas instalações, Chenay diz que não consegue deixar um relacionamento com sete décadas. Porém, sabe que ele também integra a população de risco.

"Conheço-os desde que eram jovens seminaristas. Saíram para a América, África e Índia. Agora são idosos e pobres", conta.