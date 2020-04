Ermando Piveta, um veterano da Segunda Guerra Mundial, tornou-se esta terça-feira o mais velho infetado pela Covid-19 a recuperar no Brasil, com 99 anos. Com a sua boina militar e fazendo continência, o idoso foi aplaudido por enfermeiros e profissionais de saúde à saída do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, depois da sua "maior vitória da vida", segundo o próprio.

"Vencer esta batalha foi maior para mim do que vencer a guerra", disse Ermando à Reuters. "Numa guerra, tu matas ou vives. Aqui, tens de lutar para sobreviver."



Veja o vídeo da sua saída do hospital.





Durante a Segunda Guerra Mundial, Ermando foi segundo-tenente nas forças armadas brasileiras e serviu em África. Testou positivo para o coronavírus há cerca de duas semanas e chegou a estar internado nos cuidados intensivos devido a uma pneumonia. No entanto, recuperou devido à sua boa condição física e nunca chegou a precisar de um ventilador.

No Brasil, o coronavírus já fez mais de 1.500 mortes e deixou mais de 25 mil pessoas infetadas. Esta terça-feira foi batido novo recorde diário, com 204 mortes registadas. A taxa de letalidade do novo coronavírus no país subiu hoje para 6,1%, indicou o Ministério da Saúde brasileiro.