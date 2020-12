Paramédico tailandês faz massagem cardíaca a bebé elefante atropelado

A carregar o vídeo ...

Um paramédico tailandês teve uma experiência única quando encontrou um elefante bebé desmaiado no meio da estrada. Mana Srivate utilizou os seus conhecimentos médicos para realizar manobras de reanimação cardiorrespiratória. O elefante acabou por sobreviver e não parecia ter ferimentos graves, bem como o motorista que o atropelou.O elefante tinha sido atropelado por uma motocicleta enquanto tentava atravessar a estrada junto da sua manada na província tailandesa de Chanthaburi.O vídeo das manobras começou a correr as redes sociais. Nas imagens pode ver-se que enquanto Srivate tentava salvar o elefante, alguns dos seus colegas tratavam do motorista que esteve envolvido no acidente."O meu instinto é salvar vidas, mas estava preocupado porque durante todo o tempo conseguia ouvir a mãe e os outros elefantes a clamarem pelo bebé", disse Mana citado pelo jornal britânico The Guardian. "Eu calculei onde fosse o coração do elefante através de teoria do corpo humano e de um vídeo que tinha visto", informou, confessando posteriormente que chorou quando "o elefante bebé se começou a mexer".Passados dez minutos de cuidados, o animal foi levado para outro local para mais tratamentos. Mais tarde foi devolvido ao local do acidente para que se pudesse voltar a reunir com a mandada a que pertence, indo em direção ao chamamento dos restantes elefantes.