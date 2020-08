O Papa emérito Bento XVI está gravemente doente e "extremamente frágil", garante o seu biógrafo oficial à imprensa alemã. De acordo com Peter Seewald ao jornal alemão Passauer Neue Presse, o antigo Papa sofre de uma infeção viral que lhe provoca dores agudas desde que regressou ao Vaticano, para onde voltou após ter acompanhado as últimas goras do irmão, Georg Ratzinger, que veio a morrer no início de julho.

Seewald, que visitou Joseph Ratzinger no passado sábado, no Vaticano, refere que esteve com o antigo líder da Igreja Católica para lhe apresentar o texto de uma nova biografia que deverá ser publicado em novembro.

Com 93 anos, Bento XVI foi descrito pelo seu biógrafo como "extremamente frágil". O antigo Papa foi eleito a 2005 e tornou-se o primeiro líder da Santa Sé a resignar ao papado em mais de 500 anos. Desde então tem vivido num mosteiro nos jardins do Vaticano, embora seja frequentemente convidado de honra nas celebrações oficiais do Papa Francisco, o seu sucessor como líder da Igreja Católica.