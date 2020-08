No Dubai, um centro para cães criou um pequeno parque aquático onde os animais podem mergulhar na água para escapar ao calor. Apesar de o espaço Petsville ter aberto em 2018, a piscina só foi aberta no início deste mês.Os donos também podem brincar com os cães na piscina, segundo a Reuters.Segundo os donos, no local trabalham 28 funcionários. Todos são formados e certificados por um perito britânico em comportamento canino, segundo Amr Youssef, o dono do espaço.A entrada no parque aquático Aquapawk custa €17 e dá acesso à piscina por duas horas.