Morreu John Hume, vencedor do Nobel da Paz em 1998

O politico da Irlanda do Norte John Hume, vencedor do Nobel da Paz em 1998 pelos seus esforços no sentido de uma solução pacífica para o conflito no seu país, morreu esta segunda-feira, aos 83 anos.

O antigo líder do Partido Social Democrata e Trabalhista (SDLP) sofria de demência há vários anos, mas foi o político que levou ao Acordo de Belfast (Good Friday Agreement, em inglês) que foi assinado a 10 de abril de 1998 pelos governos britânico e irlandês e apoiado pela maioria dos partidos políticos norte-irlandeses – levando ao fim da violência de um conflito na Irlanda do Norte que se estendia desde os anos 60.

Em comunicado, a família de Hume referiu que este era "muito amado" e que "a sua perda será profundamente sentida por toda a sua família".