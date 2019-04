Francisco também reconheceu as "virtudes heroicas", primeiro passo para a beatificação, de outras sete pessoas.

O papa Francisco aprovou o decreto que reconhece o milagre realizado pela intervenção do sacerdote brasileiro Donizetti Tavares de Lima e pelo qual este poderá ser beatificado, anunciou hoje o gabinete de imprensa da Santa Sé.



O papa recebeu a 06 de abril, no Vaticano, o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, o cardeal Ângelo Beciu, e assinou então vários decretos, entre os quais este do sacerdote brasileiro.



Francisco também reconheceu as "virtudes heroicas", primeiro passo para a beatificação, de outras sete pessoas, entre elas o laico brasileiro Nelson Santana, cinco italianos e um francês.



Tavares de Lima nasceu em 03 de janeiro de 1882 em Cássia (sul do Brasil) e faleceu em 16 de junho de 1961 em Tambaú (também no sul), onde trabalhou durante 35 anos.



Foi ordenado sacerdote em 12 de julho de 1908 e realizou o seu serviço pastoral em diversas paróquias, segundo consta na sua página oficial.



No seu percurso como religioso dedicou a vida a cuidar de crianças, doentes, idosos e pessoas necessitadas.



O papa Francisco também reconheceu as "virtudes heroicas" da criança Nelson Santana, que nasceu em Ibitinga (sul do Brasil) em 31 de julho de 1955 e faleceu em Araraquara (também no sul) em 24 de dezembro de 1964, depois de ter estado durante meses internado num hospital por causa de um tumor.