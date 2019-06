Óscar Alberto Martínez Ramírez e a filha Valeria viviam com Rosa Ramírez nos arredores de San Salvador, em El Salvador. Foi daí que partiram para o rio que lhes tirou a vida: o Rio Grande, entre o México e os Estados Unidos.

Tania Vanessa Ávalos, mãe da bebé de 23 meses Valeria, sobreviveu. A mãe de Óscar, Rosa Ramírez, também e não duvida que o filho e a neta "morreram nos braços um do outro".

Óscar Ramírez e Valeria

Óscar tinha 25 anos. Decidiu tentar chegar aos EUA pela água no dia 23, nadando desde Matamoros, no México. Atravessou o rio com Valeria e deixou-a na margem. Depois, voltou para a água para ir buscar a mulher. Quando viu o pai ir-se embora, a bebé Valeria atirou-se ao rio atrás dele. Ao tentar salvá-la da corrente, Óscar morreu. A bebé também. Os corpos foram fotografados pela fotógrafa Julia Le Duc e a imagem transformou-se num alerta para o que estão a viver os migrantes que tentam chegar aos EUA, em busca de uma melhor vida.

"É dura, é um pouco chocante, aquela imagem", contou Rosa Ramírez à Associated Press. "Mas ao mesmo tempo, enche-me de ternura. Sinto tantas coisas, porque ele nunca a largou. Podem ver como ele a protegeu. Morreram nos braços um do outro."

A fotógrafa Julia Le Duc, que captou a imagem, relata que no dia 23 de junho foi alertada para uma mulher que pedia socorro. Junto ao rio, gritava que a corrente lhe tinha levado a filha.

"Ele atravessou primeiro com a menina e deixou-a no lado norte-americano. Depois voltou para trás para trazer a mulher, mas a menina entrou na água depois dele. Quando ele tentou salvá-la, a corrente levou-os a ambos", relatou Le Duc ao jornal The Guardian.

"Alguém chamou os serviços de socorro – nesta margem há sempre pessoas a correr e a andar de bicicleta – e as buscas ocorreram até depois das 23 horas, mas mesmo com barcos e lanternas não conseguiram encontrá-los", conta. Na manhã seguinte os corpos foram encontrados. A menina tinha o braço por cima do pescoço do pai.

"Podia ver-se que o pai tinha posto a menina dentro da t-shirt dele para a corrente não os separar. Ele morreu a tentar salvar a vida da filha", garante a fotógrafa.