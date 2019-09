Os truques dos restaurantes para gastarmos mais

Muitos truques são usados pelos restaurantes para nos encorajarem a gastar mais dinheiro que tínhamos planeado. Escolhermos a mesa ao lado de uma parede vermelha, beber um copo de vinho, pedir uma salada ou usar talheres que pesam mais do que o normal. Tudo isto são fatores que temos que ter em conta quando vamos a um restaurante.

De acordo o jornal espanhol El País, o psicólogo Juan Castilla diz que dois fatores conspiram contra nós – ou a nosso favor, dependendo de como vemos a situação: os sentimentos despertados pelo ambiente e as pessoas e o neuromarkting, ou seja, as mensagens que apelam ao nosso cérebro para estimular o consumo. Com estes fatores em mente, os restaurantes usam técnicas para fazer-nos gastar mais dinheiro sem nos apercebermos. Fique a conhecer algumas:



1. Trazer o vinho primeiro

Depois de uma bebida somos mais fáceis de persuadir, mas também temos mais fome. Um estudo de 2015 publicado na revista norte-americana Obesity constatou que, após uma única bebida, o desejo de comer é desencadeado – um exame cerebral revelou que nessa altura respondemos mais ativamente ao cheiro dos alimentos, graças ao hipotálamo que controla e regula a nossa sede e fome

Geralmente os funcionários referem-se aos pratos mais caros do cardápio, então não pensamos duas vezes e pedimos. Quando queremos poupar, devemos ter em mente que, mesmo nos mínimos detalhes, tudo se soma e a conta pode acabar muito volumosa.

Estas são perguntas que enganam: oferecer uma segunda garrafa de vinho, que acabamos por pedir "só um copo"; ou o inofensivo "cocktail ou sobremesa" para que optemos pela primeira – a menos calórica. "No entanto, o cocktail é o dobro do lucro para o restaurante", revela Mark Bucher, proprietário do restaurante Medium Rare nos Estados Unidos.

Estamos dispostos a seguir as recomendações de pratos saudáveis, mesmo que sejam as refeições mais caras do menu, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Ilinóis, nos Estados Unidos.

Estamos dispostos a pagar mais se formos melhor tratados. "As pessoas valorizam não só a comida, mas também a decoração e as pessoas. E são elementos cada vez mais iguais entre si", defende o cozinheiro espanhol Gonzalo Parras. Não nos podemos esquecer que o empregado vai ajudar-nos a decidir, mas também vai ajudar o patrão a fazer a ganhar mais dinheiro



6. Temos que entender todas as palavras

Quando não entendemos algumas palavras, por norma não perguntamos o que é, e acabamos por não comprar. Por isso, a maneira dos restaurantes fazerem dinheiro é ter um cardápio totalmente compreensível, para que não tenhamos dúvidas e escolhamos as melhores refeições.

A engenharia de menus é uma disciplina avançada com um livro de William Poundstone, Priceless: The Myth od Fair Value. O livro explica que o primeiro lugar para onde olhamos é o canto superior direito, por isso os restaurantes colocam os seus pratos mais saborosos e caros nesse local. O lado inferior esquerdo da folha é geralmente o mais ignorado, por isso colocam pratos com margens de lucro mais baixas.

Um estudo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, mostrou que a ausência de um símbolo de moeda diminui o sentimento de culpa que sentimos quando gastamos. Outro dos truques é colocar o preço por extenso - por exemplo: "oito euros", em vez de "€8".

Demasiadas opções fazem-nos sentir sobrecarregados, por isso vamos diretamente aos pratos que já conhecemos e deixamos de fora outros de um nível superior. Um estudo da Universidade de Bournemouth, no Reino Unido, calculou o número ideal de ofertas por categoria que somos capazes de assimilar: seis em restaurantes de fast food e sete a dez no nível mais alto.

Quanto mais pesados forem os utensílios mais valorizamos a qualidade do alimento - porque parecem de melhor qualidade - E por isso estamos dispostos a pagar mais por ele, de acordo com o professor Charles Spence, especialista em Psicologia Aplicada em Técnicas de Consumo e Gastrofísica da Universidade de Oxford, em Inglaterra.

A professora de culinária espanhola Melanie Martin confirma que existem recipientes que, devido à sua forma, incentivam a consumir mais, "porque o sabor é uma das experiências mais multissensoriais que existem. Branco e redondo ajudam a saborear melhor o produto", de acordo com um estudo co-dirigido por Peter C. Stewart, psicólogo da Universidade Memorial em Newfoundland, no Canadá. Uma ilusão de ótica é a cobertura do bolo: a mesma quantidade de comida num prato grande e num prato pequeno parece maior no segundo, pelo que consideramos justificado um preço mais elevado.

De acordo com um estudo da Universidade de Bristol, no Reino Unido, a velocidade de ingestão é maior em copos curvos, por isso a bebida é terminada mais cedo, pedimos outra e gastamos mais. O ritmo que nós colocamos na bebida é determinado pela nossa perceção de ter atingido a metade, aí desaceleramos. No reto é mais claro, mas no curvo é mais confuso, porque contém mais líquido na primeira metade. Também bebemos 88% mais nos copos largos e curtos do que nos estreitos e longos, pois temos a sensação que os primeiros se enchem mais devido à ilusão de ótica de que as linhas verticais são mais longas do que as horizontais.

Um estudo da revista norte-americana Flavour ofereceu a 60 pessoas a mesma salada de três maneiras diferentes: misturada, cuidadosamente colocada ou imitando uma pintura de Kandinsky. Assim, verificaram que 29% dos participantes consideram este último mais caro do que os outros, estando dispostos a pagar mais.

Músicas clássicas despertam uma sensação de bem-estar que incentiva o gasto. Mas a nova tendência é não tocar música, o calor da conversa leva-nosa pedir a segunda garrafa de vinho, de acordo com Iñaki Echeveste, Diretor da Escola Superior de Hotelaria de Sevilha, em Espanha.

"São os que mais estimulam o consumo. Não só nos ingredientes e utensílios de cozinha, mas também nas paredes, o uniforme dos empregados de mesa… Vermelho e amarelo pálido abrem o apetite, e o laranja transmite-nos a saudade de comer. Por outro lado, o azul é pouco usado porque reduz o desejo de pedir mais", diz o psicólogo espanhol Juan Castilla.