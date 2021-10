A tiktoker da Amazónia

No prato de barro vê-se uma perna de frango, um pedaço de banana, farinha de mandioca e uma larva gordinha, amarela, a tentar fugir. De sorriso rasgado, Maíra Gomez apresenta o seu jantar: “Olha só aqui o meu prato recheado.” Enquanto enumera os alimentos, a larva de besouro não para sossegada um segundo. Mas foi graças a ela que a página de Tik Tok de Cunhaporanga se tornou um fenómeno com 6,3 milhões de seguidores em apenas 18 meses.



É do meio da selva da Amazónia, junto do rio Negro, na comunidade Tatuyo, que a jovem de 22 anos fala aos fãs. Conseguiu comprar um iPhone 7 com o dinheiro dos turistas que visitavam a aldeia, mas, com a pandemia tudo parou. Aliás, foi no confinamento que Cunhaporanga [nome indígena que significa “mulher bonita da aldeia”] decidiu distrair-se com o Tik Tok. Os primeiros vídeos, mais parecidos com o que o resto das raparigas da sua idade faziam – músicas e coreografias – não atraíram a atenção de muita gente. Foi quando mostrou o primeiro vídeo da mãe a comer larvas que surgiu o fenómeno. Passado poucas horas mais de um milhão de pessoas tinham visto o vídeo. Ao Washington Post, Maíra conta que ficou surpreendida: “Caramba!! A quantidade de pessoas interessada no que eu como!” E deixa a dica: das larvas só se come corpo, nunca a cabeça, e os bichos sabem a coco.



A jovem – que vive com os pais e os cinco irmãos – aparece sempre bem-disposta nas redes sociais e percebeu que o maior interesse dos seus seguidores era pela forma como viviam. Partilha quase tudo, até os momentos mais difíceis, mas sempre a sorrir. Por exemplo, para terem água potável têm de ir de barco até um terreno vizinho e encher vários garrafões.