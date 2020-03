Com um alinhamento musical de primeira linha, alojamento de luxo, promessas de comida gourmet e transporte em jatos privados, o Fyre Festival ia ser o evento do milénio, o santo graal para festivaleiros e influenciadores de redes sociais com bolsos largos (o bilhete podia custar até 44 mil euros). Parecia quase bom demais para ser verdade. Até que tudo se revelou, de facto, bom demais para ser verdade. Talvez a ideia de um festival realizado numa festa privada frequentada por modelos da Victoria Secret e apadrinhado pelo rapper Ja Rule pudesse ter levantado algumas suspeitas, mas só quando os primeiros festivaleiros chegaram e encontraram um local que mais se assemelhava a um campo de refugiados, é que o sonho se transformou em pesadelo. Esta é história da fraude mais divertida do século.



Terá sido, pelo teor gráfico, pelo impacto da narrativa e pelo reenquadramento de uma das maiores estrelas pop de sempre, um dos mais controversos documentários do ano passado. Wade Robson e James Safechuck descrevem, com detalhe por vezes desconfortável, os abusos sexuais de que dizem ter sido alvo às mãos de Michael Jackson ao longo de anos, incluindo as idas ao rancho privado de Neverland, os acompanhamentos em digressão e as dormidas em quartos de hotel. Com abundante recurso a documentos e imagens de arquivo, é uma das mais compreensivas denúncias de Jackson em filme. Embora o cantor tenha sido ilibado de todas as acusações, o documentário reacendeu a onda de revolta.



As grandes investigações não estão, afinal, só nos jornais. Os casos fraude, seitas e os fenómenos mais inesperados estão hoje a ser expostos por cineastas e produtores em documentários bem produzidos. O resultado é a melhor televisão: histórias surpreendentes e bem contadas, algumas que nos lembramos de ver acontecer, outras que achávamos não serem possíveis no nosso tempo. Isto foi o que deixámos passar na espuma dos dias.O que o público português melhor conhece de Jesús Gil y Gil é provavelmente a sua relação de amizade com Paulo Futre - foi ele que levou o jogador português (que também entra nesta minissérie de quatro episódios) para o Atlético de Madrid. Gil y Gil, dirigente deste clube de 1987 a 2003, é porém uma figura política e mediática espanhola maior do que isso. Começando a sua carreira na construção civil, Gil y Gil quis construir um império e fez de tudo para isso - tornou-se presidente da câmara de Marbella, vedeta da televisão, ignorou as leis municipais. Dizia-se pioneiro, chegou a cumprir pena de prisão e todos concordam: o público - eleitores ou espectadores de televisão - adorava Gil.As pessoas que acreditam que a terra é plana são normalmente citadas para servirem de punchline a uma piada ou para serem exemplo dos grupos minoritários que vivem alheados da realidade. Behind the Curve recusa o facilitismo desta abordagem e tenta perceber não só os argumentos científicos, mas especialmente como se organizam em comunidades que crescem nos EUA - a entrega dos membros desta comunidade é quase religiosa e os membros mais ativos são rockstars. O resultado vai além da curiosidade pelo fenómeno: não vale a pena discutir seriamente apenas com aqueles que já estão predispostos a concordar connosco e, por fim, todos (especialmente aqueles que foram de alguma forma marginalizados) precisam de pertencer e um grupo.De uma infância pobre na Índia a dono de um império fundado na sua marca registada Bikram Yoga, uma prática que o mestre Bikram Choudhury popularizou nos Estados Unidos nos anos 70. Este documentário realizado pela oscarizada Eva Orner conta uma história de ascensão meteórica. Mesmo quem desconheça termos como "saudação ao sol" ou "posição de lótus" terá reparado na moda: a profusão de estúdios de ioga que se confundiam com saunas. Foi a era do Bikram Yoga, um tipo de ioga praticado a 40 graus. Só que de um momento para outro, todos esses estúdios mudaram de nome. Porquê? Ninguém queria ser associado a Bikram. Porquê? Entre acusações de fraude, assédio sexual e de dirigir a sua escola como se fosse um culto, aqui explica-se tudo.Esta será, provavelmente, a série documental mais estranha que verá citada nesta lista (e, repare, a concorrência é feroz). Don’t Fuck With Cats parece inicialmente contar a história de um grupo de cat lovers (amantes de gatos, numa tradução mais literal; maluquinhos dos gatos, numa interpretação mais livre) que se indigna (com razão) quando um vídeo da morte de um gato é publicado online. O grupo decide investigar a origem do vídeo e traça o perfil do criminoso - só que este vai revelando os seus intuitos, e estes, para mal dos amantes dos gatos mas para bem do ritmo do documentário, não são bons. Don’t Fuck With Cats conta-se em três episódios. Por ter estreado no fim de 2019, quando já se metia o Natal, escapou a muitos fãs do género cinematográfico - é hora de corrigir isso.No início dos anos 1980, os seguidores de Rajneesh (também conhecido por Osho) mudaram-se da Índia para o estado de Oregon, nos Estados Unidos, para fundar a sua própria comunidade com seguidores vindos de todo o mundo. Usaram a lei norte-americana para criar formalmente uma nova cidade com um discurso de liberdade e felicidade, mas os habitantes locais não reagiram bem a este empreendimento gigante (tinha até um aeroporto) onde antes era só natureza árida. O conflito iniciou-se, apesar das palavras de amizade e paz no mundo. Nesta série de seis episódios os grandes protagonistas falam sobre envenenamentos, tentativas de homicídio, atentados e a opulência que um líder religioso que continua a vender livros em todo o mundo e que passou por Portugal.Em oito episódios recordamos o desaparecimento de Maddie em 2007, bem como a forma como durante anos a comunicação social (em particular os tabloides britânicos) rodeou a investigação, o que a PJ fez e não fez aos olhos da população e ainda como os pais da "menina inglesa", Gerry e Kate McCann, foram julgados pela opinião pública e alguma opinião publicada. Esta série documental foi produzida pela Netflix mas teve a participação de muitos intervenientes na investigação - de detetives privados contratados pela família McCann até ao chefe da unidade de investigação da PJ (hoje ex-inspetor), Gonçalo Amaral. Os pais de Maddie são também narradores dos acontecimentos trágicos - e fica para o espectador a dúvida sobre a sua implicação no caso.As reviravoltas desta história vencedora do Óscar para Melhor documentário em 2018 são frequentemente inesperadas. Quando Bryan Fogel, cineasta e ciclista amador norte-americano, inicia a rodagem deste documentário quer provar que é possível utilizar doping para ganhar grandes provas sem ser denunciado pelos testes de controlo. Passa meses a treinar e a tomar hormonas e outras substâncias segundo as instruções de Grigory Rodchenkov, diretor do laboratório antidoping russo de quem se torna amigo nas incontáveis conversas por Skype. Ao cruzar-se com Rodchenkov acaba por cair no meio do escândalo internacional de dopagem que baniu a Rússia dos Jogos Olímpicos 2020. Revelam-se todos os pormenores dessa trama e a forma como rolaram cabeças na Rússia.Quem não se lembra da parceria da McDonald’s com o Monopólio, e das pequenas ofertas colecionáveis que podiam converter-se em prémios reais? Mais difícil, talvez, será lembrar o escândalo de proporções titânicas gerado em torno da promoção - talvez pelo julgamento ter começado na inconspícua data de 10 de setembro de 2001 - quando se descobriu que Jerome P. Jackson, chefe de segurança da operação, desviou durante anos as peças mais valiosas do sorteio, vendendo-as a amigos e associados por uma percentagem do lucro. É sobre esta fraude de mais de 10 anos e um total de 24 milhões de dólares, a que levou a quase nenhum dos vencedores tenha sido legítimo, que se debruçam os seis episódios de McMillions, o último dos quais estreou a 9 de março.