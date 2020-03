O pontapé de saída deste documentário é ao mesmo tempo um murro no estômago. Um polícia faz a pergunta que nenhum polícia quer fazer: "Percebes que há aqui uma rapariga morta?" Com imagens de sangue no chão, ouvimo-lo dizer: "Merda. Merda." O homicídio de Meredith Kercher em Perugia, Itália, deu origem a um dos mais mediáticos julgamentos de que há memória. Amanda Knox, estudante norte-americana a fazer um intercâmbio em Itália foi acusada da morte da amiga a 2 de novembro de 2007. Amanda é uma espécie de narradora do documentário.



Mommy Dead and Dearest

HBO

"Essa Cabra está morta", surgiu num post do Facebook que Gypsy Blanchard, então com 24 anos, partilhava com a mãe, Dee Dee. No ano seguinte a jovem seria condenada a 10 anos de prisão, pelo homicídio da mãe. Parecia pouco para o hediondo crime, o que intrigou a cineasta Erin Lee Carr, que assina este documentário, que numa abordagem mais sentimentalista poderia resvalar numa apologia da assassina. Este é o cerne da questão: a mãe de Gypsy sofria de uma doença mental que a levava a subjugar a filha. Para a manter (e para com ela lucrar, garantindo isenção de impostos, por exemplo), forjou relatórios médicos e fê-la acreditar que tinha leucemia, distrofia muscular e alergia ao açúcar. Gipsy chegou a ser operada e a ficar numa cadeira de rodas, alimentada por sonda.



The Confession Killer

Netflix

Henry Lee Lucas estava condenado à morte pelo assassínio de 11 mulheres, quando se confessou autor de 600 homicídios. A curiosidade jornalística, seguida de testes de ADN, provou que era fisicamente impossível ter cometido todos - havia informações incompatíveis. Acabou por morrer na prisão, em 2001, aos 64 anos, enquanto as investigações prosseguiam e expunham a fragilidade do sistema judicial americano. Nesta série de quatro horas repartidas por cinco episódios conhecemos a sua história, desde a infância em que perdeu um olho e testemunhou os trabalhos sexuais da mãe prostituta.



The Staircase

Netflix

Numa noite de dezembro de 2001, Michael Peterson liga para os serviços de emergência médica dando-lhes conta de que acaba de encontrar a mulher morta ao fundo das escadas de casa. Toda a gente acredita nele, claro - mas só até o caso chegar ao tribunal. Quando pressente que está a ser incriminado, Peterson começa este documentário. Assim, The Staircase acompanhou 15 anos da vida deste romancista americano acusado de matar a mulher. Ao longo de 13 episódios vemos Michael lembrar a mulher, Kathleen, tanto em casa, juntos dos filhos (que praticamente vemos crescer), quanto no tribunal, lado a lado com os seus advogados, onde o espetador acaba a ser juiz.

As próximas linhas são dedicadas aos apaixonados por histórias negras que revelam as mentes perigosas e intrincadas de assassinos. A queda das séries televisivas para o crime não é nova, mas o que se segue é true crime — histórias reais (neste caso recentes) que nos são contadas com detalhe a cada passo. De serial killers a casos mediáticos como o de Amanda Knox, não esquecendo uma rapariga que matou a própria mãe, estas são cinco séries onde o assassínio é exposto ao pormenor.Saiu no 30.º aniversário da execução de Ted Bundy na cadeira elétrica esta série de true crime que acompanha, através de imagens de arquivo, fotos e entrevistas, os passos de um dos mais letais e menos convencionais assassinos em série da História. Composto de quatro episódios de uma hora cada, o documentário demarca-se de outros que exploram crimes de serial killers por contá-los na voz do próprio Bundy - recolhida de um acervo de mais de 100 horas de entrevistas com o assassino enquanto estava no corredor da morte, entre 1978 e 1989. Narrando a sua vida, crimes, fugas da prisão e execução, The Ted Bundy Tapes conta ainda com depoimentos da sua família, vítimas sobreviventes e testemunhas, além de oficiais da justiça e jornalistas envolvidos.