Liberdade: um caos em trânsito nos videoclubes

Por vezes vêm boas surpresas no cinema independente americano. É o caso de Liberdade, de Kirill Mikhanovsky, comédia dramática com aplauso unânime nos festivais de Cannes e Sundance, humanista e original como poucas, que o New York Times definiu como "completa e encantadoramente imprevisível" e só custou 500 mil dólares, o que em Hollywood nem para o guarda-roupa daria.





A montagem engenhosa, alternando uma ação caótica, em que, cena a cena, o dia de Vic (Chris Galust), o protagonista, vai correndo de mal a pior, com as palavras sábias de um paraplégico que o mesmo Vic visita, é um dos seus segredos.Outro é a galeria de personagens hilariantes que vai passando pela sua carrinha, sempre em trânsito pela cidade de Millwaukee: os clientes, com diferentes deficiências, o avô e os amigos, octogenários de origem russa, ansiosos por chegar ao funeral de uma vizinha com idade e origem idênticas, e um vizinho "pintas", pugilista de ocasião, que se diz sobrinho da falecida.Tem ainda a seu favor os diálogos verosímeis e o argumento empolgante, escrito pelo realizador a partir da sua experiência pessoal, de quando era um jovem imigrante de Moscovo em Millwaukee, e pela dramaturga-poeta Alice Austen que também o ajudou no filme anterior, Sonhos de Peixe, passado no Brasil e igualmente com pendor etnográfico.Mas o melhor de tudo é o estilo de representação naturalista, dominado por todo o elenco, embora fosse de esperar alguma desigualdade, já que, para garantir autenticidade, Mikhanovsky decidiu usar sobretudo não atores - do grupo de idosos às pessoas com deficiência, destacando-se Lauren "Lolo" Spencer, que a esclerose lateral amiotrófica condenou a uma cadeira de rodas, tal como à personagem. E até a mãe do realizador aparece, a fazer de si mesma.De Kirill MikhanovskyEUA • Comédia dramática • M12 • 170mEstreia 21 de maio nas Plataformas VOD (Filmin) e videoclubes da TV cabo