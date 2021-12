Os manuscritos que valem milhões

Destruía os documentos e os rascunhos do que escrevia porque não gostava de acumular papéis. Muito menos dos seus erros. Não é difícil de imaginar que sempre que surge um manuscrito de Einstein as leiloeiras fiquem em euforia. É que, se em maio deste ano, uma carta chegou a 1 milhão de euros – três vezes mais do que o estimado – esta semana bateu-se outro recorde.