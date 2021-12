As primeiras repórteres de guerra

Martha Gellhorn entrou no navio da Cruz Vermelha, ancorado no porto inglês, e escondeu-se numa casa de banho. A jornalista norte-americana estava furiosa. Um novo protocolo militar proibia repórteres mulheres na frente de batalha e o próprio marido, o escritor Ernest Hemingway, num ato vingativo, tomara o seu lugar como correspondente da revista Collier. Mas nem isso a impediria de cobrir o desembarque dos Aliados na Normandia, em 1944.



Martha Gellhorn foi uma das poucas jornalistas que acompanharam a Segunda Guerra Mundial numa altura em que a profissão estava vedada a mulheres. As aventuras dela e de mais cinco profissionais são contadas num novo livro, The Correspondents (as correspondentes), escrito pela também jornalista, Judith Mackrell, lançado este mês.



Repórter e enfermeira

De uniforme vestido, ninguém questionou a presença de Martha Gellhorn no navio. Quando chegou, a praia estava pejada de corpos que flutuavam como “sacas inchadas cinzentas”, escreveu. Ajudou na recolha e no tratamento dos feridos e enviou dois artigos sobre a tragédia que testemunhara. De regresso a Londres, perdeu a acreditação e pediu o divórcio.