Em 1887, diplomatas viajaram até Pequim para assinar o tratado sobre Macau. Ficaram enojados com a capital do Império do Meio e foram insultados e atacados.

Para o China só uma coisa existe no universo: a China.” Foi assim que Bernardo Pinheiro Correia de Melo, futuro Conde de Arnoso, explicou a ignorância exibida pelos ministros chineses em relação a Portugal. “Quantas vezes no Zongli Yamen [nome do órgão de governo chinês] nos perguntaram se Portugal confinava com a Inglaterra! E como se riam de vontade quando lhe explicamos que a Inglaterra era uma ilha!”