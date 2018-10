Presidente da Conferederação Nacional de Pais (Confap) desde 2013, Jorge Ascensão, defende que os pais devem ter um papel cada vez mais presente na escola. Mostra alguma preocupação com a instabilidade vivida por causa das greves convocadas pelos sindicatos. São quatro dias de paralização e o balanço do primeiro dia, segundos os sindicatos, indicava uma adesão de 75%.



No dia 3, a greve concentra-se nos distritos de Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco. Na quinta-feira, dia 4, serão os distritos do Porto e de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. Os professores iniciaram esta greve depois das negociações falhadas com o governo. A Fenprof exigem a recuepração total do tempo de serviço congelado: 9 anos, 4 meses, 2 dias e vão continuar em luta até isso acontecer.



Jorge Ascensão respeita a legitimidade da greve, mas mostra alguma preocupação com o arranque do início de ano lectivo e refere que cabe ao governo "a responsabilidade de dar um serviço público de qualidade."



Como é que a Confap vê esta greve dos professores?

Respeitamos a legitimidade da greve, não nos queremos imiscuir nas questões laborais, mas esta greve acaba por prejudicar os que não tem outro sistema a que recorrer se não o público. E impede que a escola pública possa cumprir o seu papel de minimizar as desigualdades. Os alunos são prejudicados por esta greve.



Como final de ano lectivo 2017/2018?

O final do ano foi lastimável. Houve aquilo que consideramos uma falta ética porque se empreendeu uma luta ad aeternum que veio prejudicar o ano e prejudicou muitos alunos. Tivemos casos de famílias que nos contactaram, uma delas em que o jovem quase não conseguia inscrever-se no ensino profissional que queria, devido aos atrasos. Houve dificuldades nas matrículas porque as avaliações se atrasaram. A responsabilidade ficou com as famílias para completarem o processo. Poderá ter causado alguma perturbação para muitos jovens na sua decisão de futuro, dos cursos. Não temos possibilidade de medir, mas não temos dúvidas que tem um impacto negativo.



Como vê o início deste ano lectivo?

Por causa da organização das turmas e de alguns atrasos nas avaliações, houve alguma pressão. Houve o problema dos manuais, porque é preciso saber em que turma se está, para saber que manuais adquirir. Mas houve um trabalho de professores e directores que fizeram com que as coisas arrancassem. Mas temos de pensar que o início do ano lectivo é este primeiro mês, portanto esta greve vem trazer instabilidade e aquele sentimento de "mais do mesmo". Só se consegue lidar com esta greve, com ajudas externas. A escola devia ser capaz de minimizar este impacto. Esta greve era previsível, mas ainda há famílias que são apanhadas desprevenidas. Mas é preciso que as famílias acompanhem a escola e não é só levar o filho. É saber como os estudos estão a funcionar, o que vai acontecer durante o ano lectivo.



Os pais deixam de compreender reinvidicações dos professores?

É natural. Sobretudo depois dos dados OCDE [um estudo que referia que os salários dos professores portugueses são "relativamente altos"], que cada um lê como quer, podem surgir mais questões. Repare que as famílias com rendimentos muito inferiores e que precisam do ensino público, terão mais dificuldade em perceber as progressões... De qualquer forma, o governo tem toda a responsabilidade de dar um serviço público de qualidade.



Como é que os alunos vêem as greves?

Alguns do secundário vêem com preocupação porque têm um objectivo de aprender, de conseguir consolidar os seus conhecimentos. Para os outros alunos, mais novos, é um feriado.



Como é que a Confap viu as novas regras das matrículas, que tentam evitar a fraude das moradas falsas?

Têm de haver fiscalização e tem de haver sanções para quem usa moradas falsas, mas com esta alteração acaba por pagar o justo pelo pecador. Temos milhares de famílias cujo o apoio dos avós é importantíssimo. Quer seja para ir levar de manhã ou para ir buscar ao fim do dia. Esta alteração criou uma dificuldade, pois nem todos os avós têm carros. Alertámos para esta situação. Haveria outras formas de fiscalizar as moradas falsas, mas optou-se pela forma mais fácil que prejudicou algumas famílias. Em Portugal, calamos e aguentamos. As famílias ainda não perceberam que podem ajudar a escola a ser melhor, ainda estão muito presos à ideia do "tem de ser".

Porquê?

Temos muitos pais a participar no movimento associativo, mas ainda há muitos que não entenderam que o nosso papel é mais do que organizar umas festas e fazer manifestações. É colaborar diariamente, num exercício de cidadania adulta. Quando dizemos que não está bem, temos de participar, fazer sugestões. A Confap tem feito isso, mas ainda é a ponta do iceberg. Nesta parceira escola e família de lealdade, cooperação, transparência. Para melhorarmos os resultados, a família deve conhecer a escola, na exacta medida em que a escola conhece a família.



Quais são as propostas do seu mandato?

Representamos as famílias. O primeiro objectivo é a alteração ao acesso ensino superior. É preciso que a escola trabalhe os valores, a ética, o conhecimento. Não se pode cingir ao padrão das notas. Há um talento incrível que a escola não está preparada para aproveitar. O ensino secundário certifica conhecimento, acaba por ser um terminal certificante de um conjunto de critérios. Mas deviam ser as faculdades a assumir a responsabilidade de fazer a selecção do melhor perfil. Convidaria todos, o Ministério da Educação, a escola, as faculdades, a ouvir os jovens e verão o que dizem. Comentava uma aluna: "Quem é que acredita que quem tem 19 é melhor médico do que quem tem um 15?".



Outro ponto é apostar no envolvimento familiar. A educação é um investimento que fazemos mas o feedback desse investimento surge passados 10 anos. É muito diferente de, por exemplo, os pais que põem os filhos numa escola de dança, e assistem à evolução nas aulas, nos espectáculos. O retorno é quase imediato. Na escola o retorno não é tão visível e isso pode criar um desinteresse. Acreditamos que só vamos melhorar os resultados, se a família estiver envolvidada. Para isso também pedimos que, além do tempo dedicado à escola, pudessemos trabalhar quase como um sindicato. Cerca de 20% das famílias não têm expectativas altas na esocla, mais uma versão egocêntrica, de notas e resultados e não de cidadania. A escola tem uma importância muito grande na vida dos nossos filhos e há que fazer a ponte entre escola e família. As equipas multidisciplinares, como enfermeiros e psicólogos, deviam ajudar a fazer isso mesmo, a ligar família e escola.

Outras das questões é a educação especial que nos parece precisar de muita atenção. Existe a noção de que temos de alargar o âmbito da escola inclusiva, não só para as crianças com necessidades particulares, mas também para as que têm dificuldades de aprendizagem e que devem ser motivadas.

A quarta vertente é a valorização do ensino profissional. Estas escolas têm modelos que deviam ser copiadas porque conseguem despertar nos jovens vontade e dedicação que não teriam no outro sistema. No fundo, se conseguissemos tudo isto teríamos um sistema perfeito. Demora, mas é com estes ideias que devemos trabalhar.