Mário Nogueira lançou uma farpa a Mário Centeno: as propostas que o Governo traz às negociações "não caem do céu mas caem do Ministério das Finanças, onde às vezes dá ideia que está Deus".

O primeiro-ministro, António Costa, e o líder da FENPROF, Mário Nogueira, encontraram-se em Paredes de Coura, no meio da rua, e tiveram uma discussão sobre o impasse em torno da contagem do tempo de serviço congelado aos docentes.



Costa foi abordado pelo líder sindical enquanto visitava um agrupamento escolar, numa cerimónia relacionada com o arranque do ano lectivo. Ambos falaram sobre a recuperação das carreiras: o primeiro-ministro afirmou que o Governo cumpriu a sua parte ao descongelar as carreiras que não tiveram progressões durante a crise, e oferece agora a recontagem de parte desse tempo aos professores sem arriscar a estabilidade orçamental. O chefe do governo diz ainda que a proposta de restituição de tempo de serviço - cerca de dois anos e nove meses - é "equitativa".



Já o líder sindical afirmou que a proposta de recontar apenas dois anos e nove meses é curta: os docentes perderam "nove anos, quatro meses e dois dias" de tempo de serviço que agora não conta para salários. "As pessoas depositaram neste Governo grandes expectativas... não é justo", lamentou o sindicalista, acusando o líder do governo de ser "habilidoso com as palavras".



Costa respondeu, com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a assistir, dizendo que não pode priviligiar carreiras: "Não somos só o Governo dos professores. Somos das forças armadas, dos portugueses em geral..."



Ambos chegara a uma conclusão: "Não há acordo possível". Na senda da discussão, Mário Nogueira lançou uma farpa a Mário Centeno: as propostas que o Governo traz às negociações "não caem do céu mas caem do Ministério das Finanças, onde às vezes dá ideia que está Deus".