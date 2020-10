A carregar o vídeo ...



Sai uma multidão de máscaras, mas sem o distanciamento físico de dois metros. Àquela hora, 13h, de sexta-feira (9 de outubro), os alunos da Escola Secundária Quinta do Marquês, em Oeiras, esquecem a saída ordeira e comem onde calha. Escadas de prédios, esplanadas, parques, ATL e casas de amigos que vivem naquela rua servem de refeitório improvisado. As duas filhas e o enteado de Cristina Alfaro, secretária de 47 anos – e uma das mães preocupadas com "a propagação do vírus do exagero nas escolas" , conforme diz à própria à SÁBADO – revelam a tendência frugal.







Mesmo com tantas medidas restritivas, quando há casos de COVID-19 o processo isolamento de torna-se ainda mais complexo. Carla Sofia, jurista de 46 anos, relata à SÁBADO a situação no liceu Rainha Dona Leonor (Lisboa) onde estuda a filha mais velha, de 16 anos: "Nem a escola contactou os pais. Os miúdos é que nos ligaram a dizer que iriam ficar 14 dias em quarentena." A direção da da mesma alega ter enviado emails aos encarregados de educação e o diretor de turma ter falado com os alunos, mas, segundo aquela mãe, a articulação com a linha Saúde 24 e o delegado de saúde foi confusa.



Em Pombal, na escola Gualdim Pais, os miúdos a partir do 7.º ano têm de praticar Educação Física fora do recinto escolar – e de máscara. Medida que uma mãe contesta. A SÁBADO revela-lhe mais casos contraproducentes, em nome da saúde pública e do recato.