Até a confraria do sarrabulho doce ficou impressionada. Na zona de Mondim de Basto há poucos que se atrevam a ter uma sobremesa tradicional com sangue no menu. Quando um restaurante acabado de abrir, em Lisboa, o fez, a confraria ficou de boca aberta e os clientes também. "É dos pratos mais pedidos", conta Rodrigo Meneses, um dos responsáveis pelo Revolução.A cozinha popular de todo o País chegou a Lisboa, sem medos de ser pesada, condimentada e, sobretudo, surpreendente. A capital tem dois novos restaurantes que fazem uma vénia à diversidade que Portugal tem para pôr no prato.Para Rodrigo, do Revolução, junto ao Chiado, é importante haver um equilíbrio: poder oferecer o conforto dos pratos que toda a gente reconhece, como os filetes de peixe com arroz de tomate, mas também permitir que a descoberta aconteça - quantos já comeram a molha de porco, o estufado aromático com inhame típico de algumas casas do Pico?Chegar a esses pratos que, sendo antigos, ainda arrebatam muita gente pela primeira vez não é difícil. À frente da cozinha está Nuno Diniz, que há décadas se dedica à pesquisa sobre o fumeiro e os cozidos portugueses. Os fornecedores dos produtos - a joia deste restaurante, garante Rodrigo - vêm dessa pesquisa, mas também das viagens e das memórias de Rodrigo e Nuno."Temos os dois uma panca pelo que é popular, não só pelo tradicional e mais antigo", conta Rodrigo Meneses. É por isso que aqui não se comem apenas os mais verdadeiros maranhos da sertã, o arjamolho de Silves ou a posta de vitela transmontana. Há pratos que, sendo de inspiração de Nuno Diniz, reúnem várias afinidades da cozinha portuguesa - podiam bem ser tradicionais, como o cozido de polvo.Os croquetes são outra dessas histórias. "Compramos fumeiro para os fazer, não são de sobras. E queremos fazê-los todos os meses com fumeiros diferentes. Nunca se come o mesmo croquete, mas é sempre o melhor do País", resume Rodrigo.Na Praça de Touros do Campo Pequeno, num dos restaurantes, ouve-se uma máquina da Singer. Leonor, uma das cozinheiras, costura pequenos saquinhos transparentes de tripa sintética. É o preço a pagar para ter maranhos feitos pelo próprio restaurante, já que "seria difícil conservar e encomendar em quantidade o bucho natural do animal", explica Pedro Correia, um dos chefs do Lés-a-Lés.O modo de fazer os maranhos é de André Andrade, o outro chef, e aqui fazem-se em pequenas doses que parecem minialmofadas - a fronha não se come. Esta receita veio através da família, outras vieram da pesquisa em livros, que deu muitas surpresas, conta Pedro. "Há gente de São João da Madeira que não sabe o que são os grelos à São João da Madeira. Apanhei isto num livro, por acaso, e decidimos experimentar", recorda. Não são mais que grelos salteados, enrolados num ovo mexido cremoso - como estes, há muitos outros pratos vegetarianos no receituário nacional, que no futuro terão aqui o seu menu próprio. "Queremos muito o menu vegetariano, é um desafio incrível, temos pratos maravilhosos. Será um crescimento. Depois virá um restaurante no Porto, e depois um no estrangeiro", conta Tito Serradas Duarte, um dos sócios.A ideia de fazer um passeio gastronómico por Portugal veio de Frederico Pombares, o outro sócio, também argumentista e apaixonado por cozinha tradicional. Passou-a a Tito a meio do confinamento, que não os demoveu.Se há pratos à carta, há também dois menus de degustação (um de oito pratos, por €45, outro de 18, por €65) que passam por todas as regiões, com cabidela, feijoada, cavala à vilão, arroz de cabrito à Monção e, a terminar, sonhos servidos no creme das farófias - e "farófias bem consistentes, cheias de textura", diz Frederico Pombares."Começou, na minha cabeça, por ser um restaurante onde os turistas que só vinham a Lisboa podiam conhecer a gastronomia de todo o País", explica Frederico, que agora vê o restaurante com a esplanada cheia de portugueses, ao almoço e ao jantar.Mas, tal como no Revolução, nem só de pratos tradicionais se faz o menu. Basta olhar para o couvert e para a tacinha com um molho avinagrado - é o "molho da salada", um vinagrete com os líquidos do pepino e do tomate. "Sempre que íamos a um restaurante, a minha avó, no final, bebia o líquido da taça da salada. Aquilo era estranho, mas é mesmo bom", justifica Pedro Correia.