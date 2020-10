Uma menina com os cabelos longos e um pneu à volta da cintura. Todo o desenho em tons de cinzento, preto e branco sobre uma parede de tijolo. Assim é a nova obra de arte do pintor Banksy.A pintura surgiu numa parede de Nottingham, no Reino Unido, na passada terça-feira e rapidamente surgiram suspeitas de que se tratava de uma obra do artista que nunca deu a sua cara a conhecer publicamente. Este sábado, através das redes sociais, o artista reivindicou a autoria desta peça."Toda a gente estava na dúvida se era real ou não, mas é uma obra incrível", acrescenta a vizinha da mais recente peça de Banksy, Surinder Kaur, proprietária de um cabeleireiro mesmo junto à parede onde surgiu a pintura.