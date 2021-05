O último ano da vida de Maria João Abreu

Nunca lhe faltou trabalho, mas perdeu o pai, foi burlada e teve de fechar o café que abrira com o filho mais novo e a nora. A atriz sentia-se cansada, mas nada fazia adivinhar este desfecho. Aos 57 anos, teve a rutura de um aneurisma. Não resistiu.

Há anos que deixara de comer glúten, mas, naquela tarde, Maria João Abreu abriu uma exceção. "Eu vou comer, quero lá saber", disse a atriz a Luísa Villar durante as gravações de Mesaluisa, o programa de culinária da mãe de Luísa e Salvador Sobral na SIC Mulher. O prato eram umas migas à alentejana e os convidados, além de Maria João Abreu, José Raposo e João Baião. "Ainda bem que comeu", diz Luísa Villar, à SÁBADO, longe de imaginar que aquele seria um dos últimos sítios onde a atriz estaria. O programa foi gravado na quarta-feira, 28 de abril, entre as 17h e as 19h30. Dois dias antes daquela fatídica sexta-feira em que sofreu a rutura de um aneurisma – a que acabaria por não resistir.

Nessa semana, Maria João esteve nos estúdios da SP Televisão a fazer a Sãozinha – a personagem que desempenhava na novela prime time da SIC, A Serra –, na segunda, na quarta e na quinta-feira. Filmou um total de 12 cenas. Terça-feira, como habitualmente, o dia era reservado à sitcom Patrões Fora. Na sexta-feira, 30 de abril, também tinha gravações marcadas, mas que acabaria por já não fazer. Entre as 11h e o meio-dia, quando estava no seu camarim a vestir-se para entrar em estúdio, sentiu uma forte dor de cabeça.

Deu um grito, terá desmaiado e foi assistida, em primeiro lugar, por uma pessoa da produção. Só depois chegaram elementos do elenco, José Mata e Carla Andrino. Ainda estava consciente, mas com um discurso sem coerência, quando deixou os estúdios. "A Carla contou-me que lhe deu a mão e lhe disse ‘Amo-te’", conta à SÁBADO Custódia Gallego, que também faz parte da novela. Foi levada primeiro para o Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, e só depois foi transferida para o Garcia de Orta – onde já era acompanhada. Morreu 13 dias depois.