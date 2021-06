Tomar, vida além dos templários

Não foi preciso aparecer num livro de Dan Brown para que Tomar se enchesse de apaixonados por História, mistérios e esoterismos. O escritor norte-americano não escreveu o nome desta cidade nas suas obras mais famosas, como O Código Da Vinci ou Inferno, mas para muitos foi a porta de entrada na história dos Templários e "Tomar é o alfa e o ómega dos Templários", diz João Fiandeiro, dono e guia da empresa Caminhos da História e especialista no assunto.

O património e o fascínio ?pelas pequenas narrativas, algumas delas místicas, está por toda a parte em Tomar, cidade capaz de contar a história do País, da subida ao Convento de Cristo à sinagoga nas apertadas ruas do casco medieval, do tempo dos Templários e da fundação do reino à industrialização no século XX.

A subida até ao portal do Convento, fora do centro da cidade, pode pôr a infantaria dos dias de hoje a arfar, se o dia for de sol e calor. O melhor será ir de carro ou autocarro até ao estacionamento com paisagem a perder de vista e ganhar fôlego para o que vem a seguir. "Não nos podemos esquecer de que naquele tempo não havia o acesso fácil à arte. Entrar aqui e ver isto isto era tão impressionante que as pessoas pasmavam. Era a Jerusalém do Ocidente", explica João.

A casa dos Templários

Hoje é mais ou menos o mesmo. A entrada do castelo templário é, em si, impressionante. A muralha assenta no maior alambor da Europa, uma espécie de montanha artificial defensiva, conhecida por Gualdim Pais, templário e ideólogo do castelo, em Jerusalém. "A sua ideia era transpor toda a ideia mitológica de Jerusalém para o Ocidente." Escolheu o vale do rio Nabão doado aos Templários porque, estando a sul de Coimbra, seria estratégico para manter o reino a salvo. "Na época, Coimbra era capital. Aliás, não há até hoje nenhum documento oficial que diga que a capital mudou para Lisboa", uma farpa do historiador, sabendo que a interlocutora é lisboeta.

A decoração de pasmar está depois da muralha, no portal manuelino de entrada no convento, na famosa janela do capítulo e na igreja excêntrica, construída no século XII não para missas, mas para rituais desta ordem religiosa.

"Os Templários eram respeitadores de outras religiões, interessados pelo paganismo e pelo conhecimento. A charola [oratório privado dos templários] está virada para leste, tal como numa sinagoga", conta João.

É difícil fazer esta construção caber numa fotografia ou detalhar tudo o que lá se vê, numa sala circular com u ma segunda saleta, mais recatada ao centro com o cimo pintado de azul, como uma abóbada celeste. Nenhuma das pinturas desta sala é do século XII - nesse tempo havia apenas as figuras de Eva e Adão, repetidas 16 vezes. As pinturas atuais são obra da transformação da charola em igreja para missas, por D. Manuel - um verdadeiro catecismo, com as cenas da vida de Cristo e de santos.

Dali chega-se à mais famosa joia, muito por culpa do Estado Novo: a janela do capítulo foi instrumentalizada pela ditadura como um símbolo nacionalista e emblema das campanhas dos navegadores, mas para João Fiandeiro essa leitura é "uma extrapolação simplista feita a partir da esfera armilar e dos elementos náuticos", que se explicam de outra maneira.





Uma janela, muita história

"Havia cinco janelas como esta projetadas. Cada uma era um elemento. Esta é a água", diz o guia. A interpretação salazarista apoia-se nas esferas armilares, símbolo de D. Manuel, mas nada do que as envolve parece remeter para a conquista do mundo. É preciso olhar para o que rodeia a janela, e assim se recebe uma aula sobre a relação da Terra e do divino, ou "a visão do Universo": do lado esquerdo, a corrente inquebrável da justiça divina, do direito, um cinturão que se abre e fecha com a vontade dos Reis; à esquerda, anjos; à direita, homens.

É um pedaço de pedra que movimenta paixões - a menos conhecida talvez seja a de D. João III. A janela foi pensada no reinado de D. Manuel para impressionar quem se aproximasse de poente. O sucessor, D. João III, que odiava o próprio pai, mandou erguer um telhado mesmo à frente desta obra, para que ninguém a visse ao longe. Acabava-se assim com a admiração dos forasteiros pelo Rei passado.

A saída faz-se pelo Claustro da Micha, onde os pobres se juntavam para receber a migalha [ou micha], os pães cozidos no convento. Lá em baixo, no centro da cidade, à beira da ponte velha, os peixes também andam à micha. É a distração dos miúdos: atirar uns pedaços de pão para o Nabão e ver os peixes comer.

A maioria dos 350 mil visitantes anuais do Convento de Cristo não chega aqui - só um quinto vem ao centro de Tomar. "Há um divórcio entre o castelo e a cidade", conclui João. Não há grandes razões para o afastamento. A cidade tem vida e, mesmo com o cair da noite, passeia-se pelas ruas pedonais com esplanadas.