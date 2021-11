O soldado que guardou 1.430 cartas...

Na madrugada de 22 de março de 2021, Marta Martins Silva viajou até ao Norte. Estávamos em plena terceira vaga da pandemia, o País em confinamento, mas aqueles 321 quilómetros impunham-se. “A Marta tem de vir ver o meu tesouro pessoalmente”, disse-lhe Aniceto Pires. Era naquela casa refúgio de férias e fim de semana, em Rio Mau – uma freguesia no município de Penafiel, na margem direita do rio Douro –, que o antigo soldado guardava as 1.430 cartas trocadas entre ele, a família, a namorada (agora mulher, Maria Alice) e os seus amigos, desde a recruta até à guerra do Ultramar.



A correspondência estava cuidadosamente organizada, por ordem cronológica, dentro de uma caixa plástica transparente. Durante três horas e meia, sentados no alpendre da casa, o “Amado Ary” e a “Queriduxa” – como se dirigiam um ao outro naquelas cartas – recordaram as promessas de amor feitas nos anos 70, em pleno cenário de guerra. “Tenho fé que vamos ser muito felizes, porque gostamos muito um do outro”, escreveu Maria Alice Pires, a 2 de novembro de 1972.





capa livro cartas