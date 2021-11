Joana Marques: humorista desagradável, quem, eu?

Aos 35 anos, a estrela da Rádio Renascença coleciona inimigos, incluindo um bruxo. Nada que a assuste, no liceu do Restelo já era trocista.

Quando era miúda, Joana Marques pediu uma Barbie de presente e desiludiu-se: pô-la logo de parte. A boneca era escanzelada, sem piada nenhuma para uma criança que se fazia notar pelas respostas tortas e teatradas trocistas lá em casa – de resto, um traço de família, mais acentuado na mãe e na avó materna.



Chegada à adolescência, continuava a ter um ar inofensivo, mas ganhava fama no liceu do Restelo por ser insolente com os professores e imitar os seus tiques (tinha como sócia de gozo a colega Mariana Cabral, vulgo Bumba na Fofinha). De baixa estatura, óculos e boas notas a Humanidades, a refilona foi várias vezes para a rua, na proporção direta da popularidade. Aos 16 anos, era eleita para a associação de estudantes.

Escala audiências na rádio

Aos 35 anos, não cresceu grande coisa – mede 1m53 e já foi confundida com uma criança (lá iremos) –, mas está lá em cima. No pico por ser cáustica no humor, para muitos é a mais temida.