O discurso deixou todos emocionados. De pé e de olhos postos na mulher, disse: "É nos momentos de maior dificuldade e dor que encontramos o tesouro." O tesouro era ela, a Rainha Isabel II, e o discurso era do príncipe Filipe, no 10º aniversário do casamento de ambos. Bonito, certo? Só não sabemos até que ponto é verdade - a cena faz parte de um episódio da série The Crown. Sabemos sim que, para aguentar os momentos difíceis, é preciso um guia para sobreviver às discussões.É pôr de lado os insultos, as respostas tortas, os braços cruzados, o famoso revirar de olhos e mudar a forma de falar. "O diálogo e a forma de comunicar são fundamentais", refere a terapeuta familiar, Catarina Mexia. A especialista recorda um exercício que dá aos casais: sentarem-se frente a frente para falarem dos problemas, mas com tempo limitado - para evitar que percam o foco. Antes disso, têm de estruturar os argumentos por escrito para "arrumar as emoções". A conversa termina com uma solução de consenso. Parece simples, mas é um desafio. Para o ajudar a enfrentar tudo isto, pedimos a vários especialistas que nos fizessem um dicionário das palavras proibidas. É tomar nota."As generalizações são terríveis e são a pior coisa para desmoralizar as pessoas. Porque nunca são verdade", esclarece Catarina Mexia. A terapeuta alerta ainda para o facto de estas palavras acabarem com todos os esforços que a outra pessoa fez. "Ao dizer algo como ‘és sempre a mesma coisa’ ou ‘nunca ajudas’ dá a entender que a pequena mudança que aquela pessoa fez não valeu a pena." A terapeuta familiar Cláudia Morais também elege estas palavras como as piores. "Na prática, quando centramos a nossa crítica em generalizações e não num comportamento específico, é mais fácil que a outra pessoa se sinta injustiçada e atacada e isso dificulta o rumo da discussão.""É a última palavra a ser posta em cima da mesa", defende Catarina Mexia. Porque é aquela que implica a ruptura. "Não podemos jogar com os medos do outro. Se pensarmos bem, quando iniciamos uma discussão é porque procuramos um consenso, logo tem de haver negociação. Usar esta palavra é estar a fazer chantagem e a fechar a discussão." É o equivalente a uma bomba atómica. Se o objectivo for chamar a atenção para o conflito ou tentar assustar o parceiro, poderá provocar uma reacção em cadeia. Só deve ser usada, quando se está mesmo a pensar no divórcio. Cláudia Morais alerta ainda para outra consequência: "Há um que pode estar tão saturado que fala nisso em tom de desespero e há outro que a ouve e que se sente cada vez mais rejeitado e desamparado, tem cada vez menos energia, motivação e criatividade para responder com afecto aos apelos do companheiro."Pedir desculpas é sempre uma boa maneira de tentar resolver os conflitos, mas... Bem, não deve usar o mas. "Nenhum pedido de desculpas é genuíno ou reparador se a pessoa que pede desculpa gastar meio segundo a fazê-lo e o resto do tempo a justificar ou validar o erro. Um pedido de desculpas deve traduzir aquilo a que chamo curiosidade gentil em relação ao mal-estar que causámos ao outro. Deve traduzir genuína preocupação e interesse", explica Cláudia Morais. Catarina Mexia aponta mais detalhes: "Desculpabilizar retira a responsabilidade das acções. Além disso, o ‘mas’ é uma infracção à negociação."Ser condescendente não é o caminho. A tentativa até pode parecer boa, mas vai ter o efeito contrário. Catarina Mexia defende que é uma forma de desrespeitar o estado de alma do outro. O que fazer? "Há muitas frases que podem travar a escalada de uma discussão. Dizer coisas como: ‘estamos demasiado enervados, talvez seja melhor conversarmos noutra altura’ são tentativas legítimas de aliviar o conflito", refere Cláudia Morais. A terapeuta familiar Rita Fonseca da Costa, deixa outra sugestão: "Dizer ‘acalma-te’ tende a não ser de todo eficaz no calor de uma discussão. Há aquilo que se chama a ‘regra dos X minutos’, que podem ser 10 ou 20, os suficientes para que haja uma tranquilização, o que é mais eficaz."Muitas vezes os problemas das discussões prendem-se com o tom com que se fala. Neste caso, Catarina Mexia aponta que se trata de uma falta de respeito gritar insultos ou mandar calar. Por mais que não queira continuar a conversa, ou não se sinta em condições de o fazer, a forma correcta é outra. "Preciso de um momento, não consigo ouvir mais." Diga lá quantas vezes disse "cala-te", sabendo que vai acontecer exactamente o oposto? Os insultos também são de evitar. "Não nos focamos no comportamento que nos irritou, mas sim nas características das pessoas. Em vez de o/a acusar de ser idiota, deve dizer que não gostou do que fizeram. O objectivo é bloquear um determinado tipo de comportamento, não transformar tudo num ataque pessoal", diz Catarina Mexia.Ter uma posição autoritária nunca é uma boa solução. Lembre-se que não está a falar com o seu cão, nem a dar ordens. É um adulto, com quem partilha a vida, as emoções e até uma mousse de chocolate. "É uma forma de culpabilizar e é desconfortável para quem ouve. Não é positivo nem resulta de uma negociação", alerta Catarina Mexia."Se existir um desequilíbrio de relação de poder, em que a mulher é responsável pelos filhos e pela casa, o marido acaba por ir na onda. Muitas vezes eles deixam que isto aconteça e depois reclamam. Dizem-no para agredir." O que devem fazer? Explicar que não querem ser tratados dessa forma e que querem ser mais ouvidos. Como defende Cláudia Morais, as discussões fazem parte de uma relação, mesmo que haja sentimentos de rejeição e tristeza. A chave? "Não vale a pena agarrarmo-nos com unhas e dentes ao facto de termos razão. Os casais mais felizes escolhem proteger a relação em vez de provar que têm razão."