Depois da confirmação de um caso nos Estados Unidos - o primeiro detetado no Ocidente - a OMS marcou uma reunião para quarta-feira, dia 22, de forma a avaliar se decreta emergência de saúde pública internacional. O homem de 30 anos entrou nos Estados Unidos no passado dia 15, antes de existir um rastreio à doença. Ele tinha regressado de uma viagem à região de Wuhan, mas não terá estado no mercado de marisco onde começaram a surgir os primeiros casos.





Beijing. E há especialistas que defendem que o vírus deve ter atingido 20 cidades só nos primeiros 17 dias deste ano. O número de casos registados já chega aos 440.



Além do caso nos EUA, foi também detetado, esta quarta-feira, o primeiro caso em Macau. Trata-se de uma mulher de 52 anos, comerciante, que também tinha estado na cidade chinesa de Wuhan. Atualmente, está em isolamento e corre risco de vida. A mulher terá chegado a Macau no dia 19.





Os sintomas do vírus 2019-nCoV são febre, dificuldades de respiração e tosse. As autoridades chinesas já aconselharam as pessoas a não viajarem até Wuhan e revelaram que se sabe que cerca

Este homem dirigiu-se a um hospital em Washington, apresentando sintomas de pneumonia, e está agora isolado e fora de perigo, revelaram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CCPD). Esta organização já destacou uma equipa para investigar se existem mais casos na cidade e para perceber com quem o homem se terá cruzado. Quando surgiram os primeiros casos do surto, não se sabia se o vírus era transmissível entre humanos. Agora, que se confirmou que sim, estão a tomar todas as medidas de precaução.Na China, entre os dias 3 e 20 janeiro, em 116 voos foram analisados 18.383 passageiros e membros da tripulação, revela a OMS. Também nos Estados Unidos, estão a ser observados os passageiros que entram nos EUA vindos de Wuhan. Mas o vírus já não está contido nesta região chinesa. Existem casos em Shangai e2.197 estiveram em contacto com as pessoas infetadas. Foi até detetado um caso que infetou 10 pessoas. Esta nova estirpe do coronavírus, revela a Comissão Nacional de Saúde da China, pode sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente.Recorde-se que em 2002, mais de 8 mil pessoas foram infetadas com o vírus SARS - outra estirpe do coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave - e quase 800 morreram.