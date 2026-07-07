O poder da proteína

É o nutriente mais importante de todos e não serve só para os músculos: ajuda no controlo da diabetes e no tratamento do cancro e é essencial numa dieta porque sacia. Mas não há uma quantidade ideal para toda a gente e, se não faz muito exercício, comer snacks de proteína não traz vantagens - até pode engordar. Mais: o rótulo não garante que é saudável. Na verdade, muitos destes produtos estão carregados de açúcar.

A resolução foi feita em simultâneo: na mesma altura em que procurou um treinador de atletismo, também foi à nutricionista para ter um plano alimentar. Ana J. Nunes, 40 anos, sentia-se mal com o seu corpo. Não tinha excesso de peso, mas o contrário: “Quando me olhava ao espelho não gostava do que via, estava extremamente magra”, conta à SÁBADO. Sempre foi assim, e a relação com a comida também era difícil - tinha pouco apetite e muitas vezes esquecia-se de comer. O problema é que não era só uma questão estética, também se sentia fraca e com pouca energia. “O meu trabalho é físico, tenho de transportar material pesado e chegava ao fim do dia muito cansada”, diz a fotógrafa, que vive no Seixal.