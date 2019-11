uavemente, Deus veio à minha presença. Aproveitei logo: Senhor, se em Barroso forem criados 500 postos de trabalho com a exploração do lítio, dignais-Vos salvar todas as benditas almas do purgatório? Deus soltou uma enorme gargalhada e respondeu-me: aceito o desafio, mas acho que não ides conseguir salvar uma", escreveu através do Facebook.

visita Boticas na passada segunda-feira, onde ser viu cercado de manifestantes contra o lítio. "L

amentável a arrogância com que o Senhor Secretário de Estado, João Galamba, chegou a Covas do Barroso. Com um sorriso sinistro, a fumar, de vidro aberto, um tanto ou quanto absorto a contemplar as pessoas a protestar", começou por dizer o padre. "Auguro que se pensa que vai ser fácil impôr de cima e à força, com a snobe soberba lisboeta, a exploração do lítio em Barroso, estará bem enganado", rematou.

O padre de Montalegre Victor Pereira, que por várias vezes se pronuncia sobre a exploração de lítio , disse ter falado num sonho com Deus sobre o assunto. O sacerdote garante que, depois de ver o programa da RTP3 "O Último Apaga a Luz", teve "um sonho luminoso". "SVictor Pereira já tinha, também através da rede social, criticado a posição do secretário de Estado da Energia João Galamba após a