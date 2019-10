Teresa Salgueiro canta a Alegria a partir de versos de Saramago

A carregar o vídeo ...

Pouco menos de um mês antes do seu regresso aos palcos – a 4 e 5 de Novembro no CCB, em Lisboa, e na Casa da Música, no Porto, no âmbito do Misty Fest – e a celebrar 12 anos de carreira a solo, Teresa Salgueiro estreia hoje uma nova canção, #Alegria, com a intenção de pôr em marcha um movimento homónimo, de exultação da alegria de viver, "contra a corrente dos tempos conturbados que vivemos", com a ajuda de um videoclip inédito, que pode ver aqui.O novo tema #Alegria nasceu de um poema de José Saramago, escritor que exerceu uma importante influência na visão de mundo da ex-vocalista dos Madredeus e que por isso mesmo mereceu a sua homenagem com a estreia da versão musicada destas palavras aquando da sua passagem pela feira do Livro de Guadalajara, no México, onde assim a cantora pôde surpreender a sua amiga Pilar Del Río, companheira do Prémio Nobel da Literatura.Para ilustrar este tema, que é um convite a que as pessoas se reúnam em torno de uma das mais importantes razões de viver, Teresa Salgueiro desafiou uma série de personalidades, das artes, do desporto, da vida pública e política, a erguerem um cartaz no seu videoclip, onde se lê #alegria, num exercício de união pelo que realmente importa.



Lá estão, entre outros, Sampaio da Nóvoa, Pilar Del Río, Carlão, Teresa Ricou, Camané, Ana Sofia Carvalheda, Clara Riso, Herman José, Júlio Isidro, Sérgio Godinho, Ondjaki, Fernando Cunha, Carlos Vaz Marques, Ana Nave, Maria João Luís, Clara Ferreira Alves, Joana Pais de Brito, José Luís Peixoto, Jorge Palma, Olavo Bilac, Lucélia Santos, Rui Tavares, Margarida Mercês de Mello, Marisa Liz, Áurea, Manuela Azevedo, Valter Hugo Mãe, Rosa Mota ou José Luís Peixoto, que se unem à voz ímpar de Teresa Salgueiro, em cenários naturais arrebatadores, que procuram mostrar a imensa beleza do nosso País.