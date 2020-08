A 15 de julho, o twitter foi alvo da maior falha de segurança de sempre: as contas de Barack Obama, de Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Kanye West, e da Apple, entre muitas mais, foram hackeadas. Por detrás do ataque, estava um miúdo de 17 anos que "acabou de terminar o liceu", segundo as palavras do procurador Andrew Warren. "Mas não cometam erros: este não é um miúdo de 17 anos qualquer."





O procurador falava de Graham Clark, que foi detido em Tampa, Flórida, a 31 de julho. O objetivo de Clark era simples: ganhar dinheiro. Publicou uma mensagem em várias contas oficiais a pedir que as pessoas transferissem dinheiro, em bitcoin - uma moeda digital ou criptomoeda -, para contas específicas. O dinheiro ser-lhes-ia devolvido a dobrar. Ou seja, é como se Musk ou Gates pedissem às pessoas que lhes transferissem dinheiro para que vissem esse investimento dobrar. O mote da mensagem é que, devido à pandemia, estas celebridades e empresas queriam "dar algo de volta à comunidade".Várias pessoas acreditaram, tanto que Clark amealhou mais de 100 mil dólares (85 mil euros). E o hacker não demorou: transferiu o valor para outra conta e não devolveu nada. Ao todo, foram registadas 415 transferências.Mas como é que ele chegou até às contas de twitter? Antes, teve que convencer um funcionário do twitter de que trabalhava no departamento de informática da rede social. Este acabou por lhe dar credenciais de segurança para aceder ao portal de serviços aos clientes.O FBI assumiu a investigação do caso. Além de Clark, outras duas pessoas foram acusadas: Nima Fazeli, de 22 anos (cujo nome de hacker é Rolex) e Mason Sheppard, de 19 anos (a que chamam Chaewon).Para chegar a estas duas pessoas, que foram intermediários no esquema de Clark, o FBI teve a ajuda de mais hackers. Em abril, o administrador de um fórum usado por Fazeli, Sheppard e Clark anunciou que este tinha sido hackeado. Dias depois, surgiu uma base de dados sobre os utilizadores do fórum a que o FBI teve acesso agora. Através desta base, foi possível cruzar as contas de bitcoin com os dados pessoais de Fazeli e Sheppard. As autoridades acederam às cartas de condução dos hackers.Além de publicar através das contas de twitter, Clark acedeu às mensagens privadas e fez download de dados. Será julgado enquanto adulto. Encontra-se na prisão e foi acusado de 30 crimes, incluindo fraude organizada, fraude de comunicações, roubo de identidade e pirataria informática.Fazeli foi acusado de intrusão em computador. Sheppard está a ser acusado de intrusão em computador, conspiração para fraude de transferências de dinheiro, e conspiração para lavagem de dinheiro.Robert Ross fundou o grupo StopSIMCrime, de combate à pirataria informática, e diz à Reuters que este caso ilustra o êxito de amadores adolescentes em derrotar a segurança de empresas. "Há grupos de jovens e adolescentes que fazem isto em massa. Trata-se mesmo de um risco de segurança nacional."