Não era a primeira crítica que Emília das Neves recebia da imprensa nacional de então. Mas em 1851, com 31 anos, quando foi acusada de conspirar para afastar a companhia do Real Teatro de S. João, no Porto, para ficar ela própria com o espaço, o artigo gerou zaragata. O amante e seu principal defensor, D. Luís da Câmara Leme, general e deputado do Reino, exigiu um desmentido ao autor do artigo, com recurso à força física. E não foi o único. Despeitado pelo desrespeito à sua diva, o então jovem de 26 anos Camilo Castelo Branco também a defendeu numa cena de pancadaria que o levou à prisão.A adulação pelo era geral, mas sobretudo entre os homens, os principais frequentadores de teatros na época. Durante as peças, choviam papéis com poemas dedicados à atriz. No interior do país, era recebida em festa. Em Coimbra, em 1864, os estudantes organizaram um cortejo, dedicaram-lhe poemas, entre os quais se encontrava um de Antero de Quental, então com 22 anos, e ofereceram-lhe uma pulseira de ouro.