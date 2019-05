Apesar de a sua equipa do coração, o Tottenham Hotspur, ter perdido, Ella Markham dançou para os apoiar. Neil, o seu pai orgulhoso, partilhou o vídeo no Twitter. Não esperava o que o atingiu: uma onda de ódio.

Na rede social, várias pessoas criticaram Ella e insultaram-na mesmo e ao seu pai. A jovem de 16 anos tem síndrome de Down. Neil ficou chocado e defendeu a filha, por considerar que era o único que o podia fazer. Respondeu a vários tweets e até chegou a dar o seu número de telefone, para que quem o criticasse não se escondesse atrás do computador.

"Eu não tenho uma filha que se envergonhe a ela ou a mim. Certamente não é a palavra que lhe chamaste. O nome dela é Ella, telefona-me e falo-te sobre ela", lê-se numa resposta de Neil.

A história chamou a atenção nas redes sociais e até houve várias celebridades a apoiar Ella. Uma delas "transformou o dia" depois de um fim-de-semana "de inferno", contou o pai: Harry Kane, jogador dos Spurs e da seleção inglesa.

"Olá Ella, vi o teu vídeo a dançar no jogo dos Spurs. Queria agradecer-te pelo teu apoio incrível. Adorei-o. Obviamente sabemos que a tua família também tem muito orgulho em ti. Sabemos que és uma grande fã. Queríamos que viesses e fosses a mascote do último jogo da temporada contra o Everton. Espero ver-te lá. Continua a dançar, a fazer o que gostas", afirmou o jogador. O pai já deu a resposta: claro que aceitarão a oferta.



Ella também comentou o sucedido: "O que as pessoas dizem não me afeta de todo. Vou ficar bem", garantiu à ITV News.