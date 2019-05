Riley Howell tinha 21 anos. Derrubou o atirador que entrou na sala durante a aula de antropologia. Perdeu a vida, mas salvou outras.

Riley Howell, de 21 anos, morreu no tiroteio na Universidade da Carolina do Sul, em Charlotte, EUA. "Infelizmente, ele teve que dar a sua vida mas salvou outras", lamentou o chefe do departamento da polícia.

Segundo Kerr Putney, as últimas ações de Howell foram heroicas. Riley derrubou Trystan Terrell, o autor do tiroteio que, no dia 30 de abril, feriu quatro pessoas e matou duas – entre elas, Riley, que assistia a uma aula de antropologia. Atlético e jogador de futebol, tentou travar o atirador. Porém, foi alvejado fatalmente. A outra vítima mortal é Ellis Parker, de 19 anos.

Os pais de Riley Howell estão "para lá de orgulhosos do que ele conseguiu fazer". "Enquanto miúdos fugiram para um lado, o nosso filho virou-se e correu na direção do atirador", disse a mãe, Natalie.

A família enlutada divulgou um comunicado em que descreve Howell. "Riley era um rapaz único. Adorava todas as atividades no exterior, aventura e especialmente a família. Adorava trabalhar lá fora e quando o fazia, era com as mãos e o coração. Sempre pôde colocar os outros antes de si e nunca hesitou em ajudar qualquer pessoa que precisasse. Era amigo de todos – um rapaz grande e musculado com um coração enorme. Adorava Star Wars, aves, carros, snowboarding, ir ao lago, cozinhar enquanto ouvia soul e a sua Lauren."

Lauren Westmoreland era namorada de Riley há cinco anos. No obituário do filho, a família Howell descreveu-a como a sua alma gémea.

"Ele irradiava amor e sempre o fará. Como disse um amigo, ‘Almas belas como o Riley estão sempre connosco na maneira como fizeram a vida mais bonita’", concluem os pais.