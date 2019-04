No ano passado, o inquérito independente de abusos sexuais em crianças britânico (IICSA) recebeu denúncias que o filho mais velho de J.R.R. Tolkien molestou jovens rapazes durante o seu trabalho como padre em Birmingham e Stoke-on-Trent, em Inglaterra, escreve o The Guardian.

Informações mais recentes apontam agora que John Francis Reuel Tolkien foi, por sua vez, abusado sexualmente por pelo menos um dos amigos do pai da universidade de Oxford.

Um dos responsáveis pela acusação contra o padre apresentou uma gravação onde se ouve um homem que parece ser John Tolkien a discutir a sua infância nos anos 20. Nesta altura, o autor da trilogia literária Senhor dos Anéis era professor em Oxford e em Pembroke College e incluía na sua lista de amigos C.S. Lewis, autor das Crónicas de Nárnia, e o poeta W.H. Auden.

Quando foi questionado sobre se foi abusado em criança, John Tolkien contou nesse período estava constantemente rodeado pelos amigos do seu pai. "Regularmente, pessoas ficavam a passar a noite na nossa casa… Muitas vezes acordava de manhã e encontrava alguém na minha cama. Bom, vamos ficar por dizer que coisas se passaram durante a noite. Se te deitasses com o teu pijama vestido de noite e depois acordasses despido, pensarias no que teria acontecido, não?", contou o padre.

O padre estaria a conversar com Christopher Carrie, o homem que o acusou em 2001 de o ter molestado em duas ocasiões em 1956. Carrie indicou o sucedido pela primeira vez em 2001 numa denúncia ao IICSA, mas o caso não foi investigado devido à saúde frágil do padre, que morreu em dois anos mais tarde. Carrie terá recebido uma compensação monetária da Igreja Católica, sem recorrer à justiça.

As gravações estão agora nas mãos dos advogados da família Tolkien.